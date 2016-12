Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Zuerst kam der Ärger, dann die Anerkennung. Haie-Headcoach Rob Pallin wusste nach der 4:6-Niederlage in Bozen nicht so recht, welchem Gefühl er den Vorzug geben sollte.

Da war zum einen das schwache erste Drittel. „Wir haben es den Südtirolern zu leicht gemacht, auch wenn wir nicht unbedingt Glück mit der Scheibe hatten.“ Die ersten 20 Minuten hätten so „nicht passieren dürfen“.

Da gab’s aber auch die restlichen 40 Minuten, in denen die Haie die Südtiroler phasenweise an die Wand spielten. „Das war dann richtig stark. Wir hätten uns sicher einen Punkt verdient gehabt“, zog auch Pallin den Hut vor seiner Truppe, die nach 23 Minuten 1:5 in Rückstand gelegen war, um durch einen Treffer von John Lammers – immer noch Erster der EBEL-Punkteliste – auf 4:5 heranzukommen.

Im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation (Top sechs) hat Znojmo – das gestern mit einem überraschenden Trainerwechsel reagierte (Roman Simicek statt Jiri Reznar) – den Haie-Ausrutscher genutzt und ist bis auf drei Punkte herangekommen. Trotzdem: „Die Niederlage ist kein Beinbruch“, betont der Ex-Linzer Daniel Mitterdorfer, um das Innsbrucker Motto frei nach Fußball-Torwart-Titan Oliver Kahn in Worte zu fassen: „Es geht immer weiter.“

Weiter geht’s sogar schnell. Und zwar mit einem Heimdoppel gegen Linz (heute, 19.30 Uhr, live Sky Sport Austria) und den KAC (Sonntag). Punkte scheinen für die Haie dabei Pflicht. „Unsere Chancen stehen verdammt gut, am 15. Jänner unter den Top 6 zu sein“, weiß Mitterdorfer, der nach einer Denkpause zuletzt wieder bessere Leistungen abrufen konnte. Gegen die starken Linzer muss es aber noch besser werden: „Wir müssen vor allem in der Defensive unseren Job besser erledigen“, weiß der „Dani“, der noch eine Bitte an die Tiroler und Tirolerinnen formulierte: „Wir brauchen jeden einzelnen Fan.“ Und im Falle eines Sieges ist eine (kleine) Vorsilvester-Party für die Fans sicher inklusive.