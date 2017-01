Provokant gefragt: Wenn ich Ihnen 100 Euro auf den Tisch lege und behaupte, Valtteri Bottas (FIN) würde 2017 für Mercedes fahren — welche Quote geben Sie mir dann?

Wolff (lacht): Eins zu zwei. Weil die Chance liegt bei 50 Prozent. Insofern würde ich Ihnen von einer Wette abraten. Zu wenig Gewinnchancen.

Käme die Chance für Ihren Youngster Pascal Wehrlein (GER) zu früh?

Wolff: Ich glaube zu 100 Prozent an Pascals Qualitäten. Aber wir haben einen Plan gemacht für ihn und Ocon (FRA): Beide sollen zwei bis drei Jahre lang ihre Erfahrungen sammeln, bevor höhere Aufgaben warten. Und der Druck in einem Weltmeisterteam ist ein ganz anderer, glauben Sie mir. Aber natürlich, es gibt gute Gegenbeispiele wie Max Verstappen bei Red Bull. Doch die sind nicht um die WM gefahren. Es gibt auch Fälle, wo es nicht funktioniert hat: Für Pérez (MEX) kam McLaren ebenso zu früh wie für Kwjat (RUS) Red Bull — obwohl beide große Talente sind.

Ausgangspunkt des Ganzen ist der Rücktritt des Weltmeisters Nico Rosberg (GER). Inwiefern hat Sie das in die Bredouille gebracht?

Wolff: Zuerst einmal finde ich Rosbergs Entscheidung sehr mutig. In einer Zeit, in der wir alle in unserem Hamsterrad gefangen sind. Das muss man respektieren. Auf der anderen Seite kam es völlig unerwartet, ein zusätzliches Problem neben unserer Fahrzeug-Entwicklung und der Strukturfindung innerhalb des Teams. All unsere Sorgen wurden verstärkt. Darum war und ist es ein Problem.

Wie haben Sie vom Rücktritt erfahren? Und haben sich danach wirklich alle Piloten gemeldet?

Wolff: Nico und ich waren auf einem Sponsorentermin in Kuala Lumpur. Auf dem Rückflug nach Frankfurt habe ich schon gemerkt: Da ist irgendwas. Wir hatten die halbe Nacht sehr persönliche Gesprächsthemen. Ganz anders als die letzten drei Jahre. Kaum hatte ich den Flughafen verlassen, läutete mein Handy. Es war Nico, er war sehr emotional. Ich wollte zurückgehen, aber Nico sagte: „Nein! Ich konnte es dir nicht in die Augen sagen. Ich trete zurück." Ich habe ihn gefragt, ob das seine Entscheidung sei, und er sagte „Ja".

Ein Schock, nehme ich an.

Wolff: Das musste sich erst einmal setzen. Kurz darauf hatte ich mit dem Niki (Lauda, Anm.) beim Daimler-Vorstand einen Termin. Zuvor habe ich Niki den Status quo erzählt und dem ist erst einmal das Gesicht eingeschlafen. Denn in Nikis Welt gibt es keine emotionalen Entscheidungen, sondern nur rationale. Am Freitag ging Rosberg in Wien an die Öffentlichkeit und ich glaube, es dauerte keine fünf Minuten, bis das erste SMS eingetrudelt ist. Die nächsten Stunden und Tage hatte ich die meisten Fahrer am Telefon, die zumindest wissen wollten, wie der Stand der Dinge sei (lacht).

Ein Blick voraus: Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie 2017 die Nummer eins bleiben?

Wolff: Ich bin nie zuversichtlich. Die Skepsis und Sorge treibt uns jeden Tag an. Speziell jetzt mit den technischen Änderungen rechne ich nicht damit, dass wir den Vorsprung halten können.

Endet aus Ihrer Sicht die silberne Dominanz?

Wolff: Ich glaube, dass es ausgeglichener wird.

Wie zuversichtlich oder skeptisch sind Sie, was die Show 2017 betrifft?

Wolff: Was positiv sein wird: Die Autos sehen sehr gut aus, generieren viel mehr Abtrieb und dadurch werden wir unglaubliche Kurvengeschwindigkeiten erlangen. Es werden die schnellsten Autos aller Zeiten werden. Es wird auch darauf ankommen, wie Pirelli den hohen Abtrieb auf die Straße bekommt. Was wir noch nicht wissen, ist, wie das mit dem Überholen aussieht. Wie sich die Autos verhalten, wenn man hintereinander fährt. Schauen wir einmal.

Ich möchte Sie gerne mit drei Aussagen von Toro-Rosso-Teamchef Franz Tost konfrontieren. Erstens: „Wir haben augenblicklich nur mehr eine Motoren-WM!"

Wolff: Das ist immer eine Frage der Perspektive. Ich erinnere mich noch gut, zuvor hatten wir eine Aerodynamik-WM. Es heißt meines Wissens auch immer noch Motorsport, nicht Aerodynamik-Sport. Da muss ich dem Franz widersprechen.

Zweitens: „Wir brauchen eine Budget-Obergrenze!"

Wolff: Das unterschreibe ich. Wenn der Franz weiß, wie und wie man es kontrollieren kann, bin ich sofort dabei.

Herr Tost meinte, die FIA könnte die Finanzkontrolle übernehmen.

Wolff: Wie soll man aber bei Herstellern wie Ferrari oder Honda vorgehen, wo ein Mitarbeiter nicht nur für das Straßenauto, sondern auch für die Formel 1 tätig ist? Wie kontrolliere ich Honda in irgendeinem Winkel von Japan? Das ist ja die Schwierigkeit.

Zudem fordert Tost die Abschaffung des Strafenkatalogs für Piloten.

Wolff: Vollkommen richtig. Es gibt nichts Schädlicheres für den Sport als eine Überregulierung. Darum spreche ich mich ja gegen den Videobeweis im Fußball aus. Denn die Kontroverse sorgt ja für den Gesprächsstoff und die Emotionen am Stammtisch. Nehmen wir zum Beispiel Skispringen her: Ich verstehe Skispringen nicht mehr. Früher hat der gewonnen, der am weitesten gesprungen ist. Heute gibt es Windregeln, Anlauf usw. und dadurch ist das Interesse gesunken, auch wenn das Ergebnis fairer erscheint. Doch der Fan will Einfachheit, das müssen auch wir umsetzen.

Die Saison 2016 hatte ein beinhartes WM-Duell an der Spitze, einen Max Verstappen, der für Unterhaltung sorgte, und einen Weltmeister, der zurücktrat. Trotzdem meint der eine oder andere Fan immer noch, es sei langweilig.

Wolff: Zunächst einmal respektiere ich diese Meinungen. Aber wir haben 19 von 21 Grand Prix gewonnen und es hätte wesentlich langweiliger ablaufen können. Die TV-Quoten haben gezeigt, dass wir uns sehr gut verkauft haben. In Deutschland hatten wir bei den letzten beiden Rennen 30 Prozent Marktanteil — im ORF waren bis zu 700.000 Zuschauer dabei, in England war es ebenso stark. Alle Sportarten leiden derzeit bei den Übertragungen, weil sich das Konsumverhalten verändert hat. Die Formel 1 hat sich gut behauptet.

Man hat eine Umfrage gemacht, bei der herauskam, dass die Fans drei Wünsche hätten: Nachtanken, Reifenkrieg und eine Budget-Obergrenze. Alle drei Sachen gibt es nicht.

Wolff: Na ja, da passt aber schon das Nachtanken nicht zur Budget-Obergrenze. Denn das würde zusätzliche Kosten erzeugen. Einen Reifenkrieg können wir schon machen, aber dann haben wieder ein paar Hersteller einen Exklusiv-Vertrag und sind schneller als die anderen. Das bringt also nicht wirklich was. Und die TV-Quoten zeigen ja, dass nicht alles so schlecht ist.

Sollte sich die Formel 1 mehr an der MotoGP orientieren? Dort sind die Rundenzeiten zwar langsamer, aber dafür gibt es Rad-an-Rad-Duelle.

Wolff: Da muss man differenzieren. Was das Live-Event betrifft, kann die MotoGP punkten. Aber bei den TV-Zahlen sprechen wir von einem Bruchteil dessen, was sich bei uns abspielt. Die MotoGP hat starke Charaktere, die da an der Spitze kämpfen. Am Ende geht es ja um den Fahrer. Da können wir mithalten. Mit einem extravaganten Hamilton, einem Sonnyboy wie Ricciardo, dem bedingungslosen Verstappen oder dem Perfektionisten Vettel. Diese Jungs polarisieren und schüren Emotionen.

Ihr drittes Kind kommt im April. Wie schwer ist es für Sie, den Bogen zu spannen?

Wolff: Das ist ein Problem. Ich sehe die Kinder jetzt schon viel zu wenig. Die Familie leidet natürlich unter meinem Job, aber den Kompromiss muss ich machen. Ich versuche den Spagat so gut wie möglich zu schaffen.

Wie lange tut sich der Familienvater Toto Wolff noch das globale Schauspiel an?

Wolff (lacht): Jedes Jahr, wenn Sie mit mir zusammensitzen, stelle ich mir diese Frage. Und ich weiß es nicht. Ich bin in einem Spannungsfeld zwischen totaler Überlastung und dem Wunsch, die Herausforderungen der Königsklasse zu meistern. Das Wichtigste ist, dass es mir Spaß macht. Vor allem bei unserer Mercedes-Familie.

Das Gespräch führte Daniel Suckert