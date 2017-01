Innsbruck — In welchen Nöten stecken die Schwarz-Grünen diesmal? Die finanzielle Situation dürfte sich zuletzt deutlich verschlechtert haben. Die Fakten: Wie jetzt bekannt wurde, hat Wacker Innsbruck die jährliche Nachwuchsförderung des Landes von 250.000 Euro bereits im Dezember als Zahlungssicherheit an die Hypo Tirol Bank abgetreten. Nach Prüfung durch die Rechtsabteilung fordert das Land allerdings eine Bestätigung, dass die für den Nachwuchs vorgesehenen Subventionen („Profiles — Going for Goals") auch tatsächlich dort ankommen.

Wie hoch die Darlehen bzw. Finanzierungen sind, wollte Wacker-Vizepräsident Andreas Perger nicht sagen. Vor Weihnachten benötigte der Verein aber Geld und die Bank Sicherheiten. Die Abtretung von Landesgeld an die Hypo bezeichnet Perger als „normalen unternehmerischen Vorgang". Doch seit dem angekündigten Rücktritt von Präsident Josef Gunsch im Dezember ist ein Streit über notwendige Einsparungen ausgebrochen.

Perger und vier Vorstandskollegen hofften mit einem Budgetplan bis Juni 2018 u. a. die Hausbank und Sponsor Hypo von einer weiteren Finanzspritze bzw. einem Vorziehen ihres für die Saison 2018/19 (!) zugesagten Beitrags von 340.000 Euro zu überzeugen. Um den wirtschaftlichen Fortbestand zu sichern. Im Gegensatz dazu drängen Bank und Land darauf, die Ausgaben zu reduzieren. Das Budget wurde abgelehnt. Und was tut der Verein? Er will sich nicht dreinreden lassen und kündigt für Ende Jänner eine außerordentliche Generalversammlung über die finanzielle Lage an.

Ein Verein spielt ums Überleben



Mitte März müssen die wirtschaftlichen Unterlagen für die Bundesliga­lizenz vorgelegt werden. Doch knapp zwei Monate davor kriselt es beim Innsbrucker Erstligisten. Nach dem angekündigten Rücktritt von Präsident Josef Gunsch und noch vor der Wahl des neuen Wacker-Oberhaupts wollen die verbliebenen Wacker-Vorstände die Flucht nach vorne antreten: Für Ende Jänner ist eine außerordentliche Generalversammlung geplant, wo sie über die Finanzsituation aufklären wollen. Einer der Hauptprotagonisten, Vizepräsident Andreas Perger, will jedoch von keinerlei Differenzen etwas wissen. Doch die gibt's auf vielen Ebenen.

Die Geduld der öffentlichen Hand, die Wacker Innsbruck mit rund 730.000 Euro jährlich subventioniert, und der landesnahen Unternehmen, die den Verein mit rund 1,7 Mio. Euro sponsern, dürfte jedoch am Ende sein. Statt frisches Geld in den Verein zu pumpen, werden nachhaltige Einsparungen verlangt. Schließlich muss jetzt sogar die Nachwuchsförderung des Landes für die Schwarz-Grünen in Höhe von 250.000 Euro als Sicherheit herhalten. Alle bestehenden und künftigen Subventionen aus diesem Titel wurden nämlich bereits im Dezember an die Hausbank Hypo abgetreten. Für Perger ist das Teil eines Maßnahmenpakets, „kein Fördergeld des Landes wird dabei direkt an die Hypo fließen". Aber auch die braucht Sicherheiten. Über die Höhe der Finanzierungen schweigt sich Perger aus. Vor Weihnachten dürfte Wacker Innsbruck jedoch bei der Hypo angeklopft haben. Würde der Klub wirtschaftlich gut dastehen, wäre eine weitere Geldspritze wohl kein Problem gewesen. Doch um eine Finanzierung zu gewährleisten, wurde eben das Landesgeld als Garantie angeboten.

Für das Land Tirol ist diese Vorgehensweise ein Spagat: Denn im Doppelbudget 2017/2018 wurde endlich eine klare und transparente Förderungsvereinbarung mit Wacker getroffen — und jetzt das. Das Land sichert sich deshalb seinerseits wegen der Abtretung der Förderung ab. Wacker Innsbruck muss bestätigen, dass die Nachwuchssubvention jedenfalls für die Jungkicker aufgewendet wird.

Dass die Hypo mangels Einsparungen im Verein den von ihr angeforderten Budgetplan bis Mitte 2018 keineswegs goutiert, dementiert Perger. Trotzdem: Die Bank zeigte sich damit nicht einverstanden. Mit dem Voranschlag wurde nämlich auf zusätzliche finanzielle Unterstützungen gehofft; um die sportliche und wirtschaftliche Zukunft zu garantieren. Obwohl man laut Perger im permanenten Austausch steht, hinter den Kulissen, beschweren sich die Vorstände und er massiv darüber, dass ihnen dreingeredet werde. Sogar von einem Diktieren soll die Rede sein. Ausfluss daraus ist die Ankündigung der außerordentlichen Generalversammlung.

Irgendwie passt vieles nicht mehr zusammen, aber vieles ins Bild. In einem Verein, der ums finanzielle Überleben kämpft, ist ein Machtkampf über Sparmaßnahmen ausgebrochen ... (pn)