Von Günter Almberger

Königssee – „Drei Medaillen sind unser Ziel!“ Diese Ansage tätigte ÖRV-Sportdirektor Markus Prock noch Mitte November in Hinblick auf die Heim-Weltmeisterschaft in Igls. Heute – genau drei Wochen vor der Eröffnung der Titelkämpfe – sind die Erwartungshaltung und die Stimmung im heimischen Rodel-Lager gedämpft. Durch die Zwangspause von Peter Penz/Georg Fischler (Herzmuskelentzündung) sind die Chancen in den Doppel-Bewerben (klassisch und Sprint) und in der Team-Staffel deutlich gesunken.

So ist Wolfgang Kindl aktuell das einzige heiße Eisen aus rot-weiß-roter Sicht bei der fünften Weltcup-Station im bayerischen Königssee. Die Rennen heute (Doppel und Damen) und am Dreikönigstag (Herren und Staffel) werden zugleich als Europameisterschaft gewertet. „Obwohl wir im Nationencup mit Siegen und guten Ergebnissen aufzeigen konnten, kann aus unserem Team wohl nur Kindl um einen Podestplatz bzw. eine Medaille mitfahren. Am Ausfall von Penz/Fischler haben wir noch zu knabbern“, erklärte ÖRV-Cheftrainer Rene Friedl.

Der angesprochene Kindl will auf jeden Fall die Kohlen für das ÖRV-Team aus dem Feuer holen. „Wenn man sich meine bisherigen Saisonergebnisse anschaut, dann wäre alles andere als eine Medaille eine Enttäuschung“, betonte der Natterer, der schon vor sieben Jahren EM-Silber in Sigulda erobert hatte.

Dass auf einer deutschen Bahn die Trauben wie immer hoch hängen, ist dem 28-Jährigen bewusst. Trotzdem strotzt der aktuelle Weltcup-Gesamtdritte vor Selbstvertrauen. „Wir hatten nicht die stärksten Nationen in unserer Trainingsgruppe, da fehlt der Vergleich zu den Top-Athleten. Zudem ist der Formaufbau auf die WM ausgerichtet. Aber mein Speed stimmt schon jetzt“, verriet Kindl.

Der ÖRV-Leader hat als Einziger im österreichischen Herrenteam das Ticket für die Heim-WM in Igls bereits in der Tasche. Reinhard Egger und Armin Frauscher müssen in den ausstehenden drei Weltcup-Rennen mindestens noch einen sechsten Platz vorweisen, um die internen Quali-Kriterien zu erfüllen. David Gleirscher und Jonas Müller fehlen gar noch ein Top-6- und ein Top-8-Platz. Nico Gleirscher wurde von den Trainern bereits aus dem Quali-Rennen genommen. „Die Bedingungen für einen WM-Startplatz sind vor der Saison klar kommuniziert worden. Daran gibt es nichts zu rütteln“, ließ Friedl keine Diskussion aufkommen. Sollten die geforderten Platzierungen nicht eingefahren werden, dann kommt es eine Woche vor der WM zu einem direkten Kräftemessen in Igls um die drei offenen Startplätze.