Von Alex Gruber

Innsbruck – Verlieren die Haie auch das vierte Saisonduell gegen Znojmo (zuvor 1:4 bzw. 1:2 und 2:3 jeweils nach Verlängerung), würden sie in der Endtabelle des Grunddurchgangs unter den Strich rutschen. Denn da werden bei Punktegleichheit die direkten Duelle schlagend.

Head-to-head können die Haie die Tschechen nicht mehr überflügeln. Aber bei einem Auswärtssieg würde sich ein Punkte-Polster ergeben. „Gewinnen wir, schaut es sehr gut aus. Wenn wir aber verlieren, dann wird’s wieder ganz eng“, weiß Mario Lamoureux, der bei der 1:4-Niederlage in Wien gegen seinen Bruder Jean-Philippe traf.

Haie-Goalie Andy Chiodo stand nach unglücklichen Gegentreffern in Wien auch wieder im Fokus, sogar aus dem Fanlager wurden Unkenrufe gegen den 33-jährigen Kanadier laut. Eine Kritik, die sich auch an den Vorstand richten könnte. Denn seit Wochen ist dieses Thema brisant. Und kein anderer Klub in der Liga mutet einem einzelnen Torhüter alle Spiele zu. Das ist bei der Qualität und Intensität der Erste Bank Eishockey Liga auch nicht auszuhalten. Ob der Vorstand reagiert? Namen und finanzielle Hochrechnungen wurden kolportiert…

„The time is right now“, sagt Headcoach Rob Pallin und spielt darauf an, dass die Haie die (einmalige) Gelegenheit in den eigenen Händen halten, sich aus eigener Kraft vorzeitig unter den ersten sechs fürs Play-off zu qualifizieren. Wer weiß, ob so eine Chance wiederkommt. Aber während viele andere Teams personell reagierten, blieb das Transferfenster in Innsbruck in den letzten Wochen zu.

Pallin nimmt’s zur Kenntnis, schluckt kurz runter und fordert in Sachen Torhüterleistung „91 Prozent Fangquote“: „Dann haben wir eine Chance, dieses sehr schwere Spiel in Znojmo zu gewinnen.“ Dass Personalrochaden im Eishockey „manchmal unpopulär“ sind, weiß der 50-jährige Amerikaner, fügt nach langen und harten Wochen aber einmal mehr an: „Innsbruck ist in einer Play-off-Position und nicht Zwölfter.“ Schluss, aus, basta.

Am heutigen Tag will Palli­n seine Mannen wieder ausschließlich „positiv pushen“. Nur einen Tag später schließt man das beinharte Auswärtsdoppel in Fehervar (HUN) ab: „Wenn wir in Znojmo gewinnen, gewinnen wir auch in Fehervar.“ The time is right now – und heute geht’s in Tschechien sicher gewaltig zur Sache.