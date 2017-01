Aus Bischofshofen: Susann Frank

Bischofshofen – Tournee-Spitzenreiter Daniel-Andre Tande geht den Österreichern aus dem Weg. Wie ein Skispringer eine große Portion Pommes mit Burger vor dem Wettkampf, meidet der Norweger ein Zusammentreffen mit dem Tournee-Dritten Stefan Kraft.

Weil sich der Norweger vor den heutigen Abschlusssprüngen in Bischofshofen (16.45 Uhr/live ORF eins live) nichts einfangen will. Die Nachricht von der Ansteckungsgefahr durch den Magen-Darm-Virus, der die Österreicher, allen voran Kraft, vor dem Berg­iselspringen schwächte, machte schnell die Runde. „Ich werde bis zum Ende versuchen, mich, so weit es geht, von den Österreichern fernzuhalten“, sagte Tande.

Mit nur 92 Zentimetern Vorsprung auf den Polen Kamil Stoch und 9,22 Metern auf Kraft benötigt der unerfahrene 22-Jährige für den Tournee-Titel alle Energie, um damit den ersten Sieg für die große nordische Nation seit 2007 (Anders Jacobsen) zu landen. Denn gestern in der Qualifikation patzte Tande völlig, landete 23 Meter hinter Quali-Sieger Andreas Wellinger (GER), der mit 144 Metern Schanzenrekord sprang.

Stoch und Kraft spüren also auch etwas geschwächt ihre Chance. Stochs vom Bergiselspringen geprellte linke Schulter schmerzte. „Aber ich brauche sie ja nicht zum Springen“, feixte der Doppel-Olympiasieger.

Beim vom Wörgler Stefan Horngacher trainierten ehrgeizigen 29-Jährigen vertreibt der Gedanke an den letzten fehlenden großen Skisprung-Titel (Weltmeister, Olympiasieger und Gesamtweltcupsieger) die Schmerzen, die er ab und an auch im Knie hat.

Auch Stefan Kraft schöpft nach dem Kollaps durch die Magen-Darm-Grippe noch nicht aus dem Vollen. Der Vierschanzentournee-Gewinner von 2015 hat die Hoffnung, am Ende den goldenen Adler in den Händen zu halten, jedoch noch nicht aufgegeben. „Ich gehe volle Attacke“, sagte der Pongauer. Auf seiner Heimschanze werde er keinen Sicherheitssprung hinlegen. Der 23-Jährige hat schon einmal die Erfahrung gemacht, wie es ist, nach einem Magen-Darm-Virus Erfolge zu feiern. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Otepää 2011 (Estland) legte dieselbe Krankheit fast das gesamte ÖSV-Team flach. Michael Hayböck und Markus Schiffner mussten damals auch eine Pause bei den Nachwuchs-Titelkämpfen einlegen.

Kraft kam 2011 ebenfalls wieder als Erster auf die Füße und holte Silber im Einzel und Gold zusammen mit seinen wieder genesenen Kollegen. Der Trainer hieß damals Alexander Stöckl. Ihn sah man nur noch mit Desinfektionstüchern durch das Appartement laufen, in dem das Team gemeinsam untergekommen war.

Kurz nach der Junioren-WM wechselte der St. Johanner, verleiht seither den Norwegern Flügel und feierte viele Titel. Nur der Tourneesieg fehlt dem 43-Jährigen noch in seiner Sammlung. Um Tande fit coachen zu können, wird auch er die Österreicher meiden.