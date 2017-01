Innsbruck - „The time is right now“, sagte Haie-Headcoach Rob Pallin. Und seine Mannschaft hatte vor dem Kräftemessen mit Endspielcharakter gegen Znojmo kapiert, dass es für die Haie in Tschechien um die Wurst geht.

Die kalte Dusche durch Yellow Horn (14.) im ersten Drittel steckten Tyler Spurgeon und Co. cool weg, um im Mitteldrittel das Spiel innerhalb von 90 Sekunden durch Austin Smith (27.) und John Lammers (29.) zu drehen. Auch der Ausgleichstreffer von Stepan Csamango warf die Tiroler 48 Stunden nach der 1:4-Niederlage bei den Vienna Capitals nicht aus der Bahn.

Für den ganz großen Jubel war Mario Lamoureux drei Minuten vor dem Spielende zuständig: Den Assist von Ondrej Sedivy verwertete der Angreifer zum 3:2 - gleichzeitig der Endstand. Mit der disziplinierten Leistung - die Haie kassierten nur eine 2-Minuten-Strafe - wurde der tschechische Konkurrent um den Play-off-Einzug mit sechs Punkten Abstand auf Distanz gehalten.

Bereits am Samstag kann der HC Innsbruck gegen Fehervar nachlegen und den nächsten großen Schritt Richtung Platzierungsrunde machen. (TT.com)