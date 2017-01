Manchester – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich am Samstag in der dritten Runde des FA-Cups locker gegen Reading durchgesetzt. Das Team aus der zweitklassigen Championship ging in Manchester 0:4 unter, wobei Wayne Rooney in der siebenten Minute das erste Tor gelang. Mit seinem 249. Treffer für United zog der 31-Jährige mit Bobby Charlton als erfolgreichstem United-Schützen gleich.

Anthony Martial (15.) sowie Marcus Rashford (75., 79.) trafen im Old Trafford ebenfalls. Gegen den Tabellendritten der zweiten englischen Liga, der vom ehemaligen United-Verteidiger Jaap Stam trainiert wird, kam Bastian Schweinsteiger zu seinem zweiten Einsatz in dieser Saison. Der Deutsche wurde in der 78. Minute für Juan Mata eingewechselt. (APA/AFP/dpa)