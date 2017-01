Houston - Die Seattle Seahawks und die Houston Texans haben sich für das Conference-Halbfinale in den NFL-Play-offs qualifiziert. Die Texans gewannen am Samstag (Ortszeit) das erste Wild-Card-Game gegen die Oakland Raiders mit 27:14. Die Seahawks zogen später nach und setzten sich zu Hause gegen die Detroit Lions eindeutig mit 26:6 durch.

Während die Raiders ihren verletzten Star-Quarterback Derek Carr schmerzlich vermissten, avancierte bei den Texans Passgeber Brock Osweiler zum Top-Mann. Der 26-Jährige wurde in der regulären Saison von den eigenen Fans teilweise ausgepfiffen, in den Play-offs zeigte er vor 71.790 Fans im Stadion der diesjährigen Super Bowl seine Stärken. Mit einem Touchdown sowie einem Touchdown-Pass führte er seine Mannschaft in die nächste Runde. Dort warten die New England Patriots oder die Kansas City Chiefs.

Die Seattle Seahawks verlängerten die Leiden der Detroit Lions in der K.o.-Runde. Mit der neunten Play-off-Niederlage hintereinander stellte das Team aus dem US-Bundesstaat Michigan einen NFL-Negativ-Rekord auf. Seahawks-Quarterback Russell Wilson überzeugte vor 68.788 Zuschauern mit zwei Touchdown-Pässen. Im Semifinale der National Football Conference (NFC) muss Seattle am kommenden Samstag bei den Atlanta Falcons antreten. (APA)