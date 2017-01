Von Alex Gruber

Innsbruck – Gab es im Lauf­e dieser Saison Kritik an den Innsbrucker Haien, ist oft der Name von Andy Chiodo gefallen. Jenem Mann, der nach 41 Runden und mit 2471 Minuten in Sachen Torhüter-Einsatzzeiten unangefochten an der Spitze der EBEL thront. Genau 19 Minuten in Linz und Graz machte der 33-jährige Kanadier Back-up Manuel Litterbach Platz.

Das schwere Auswärtstriple begann zuletzt in Wien (1:4) wieder mit Kritik am Schlussmann, ehe Chiodo beim 3:2 in Znojmo (Fangquote 93,3 Prozent) und in Fehervar (94,6 %) maßgeblichen Anteil an sechs Auswärtszählern hatte. Bei neun Punkten Vorsprung auf Villach und Znojmo steht die Play-off-Tür drei Runden vor Schluss ganz weit offen.

Chiodo würde nicht Chiodo heißen, käme nicht als Erstes folgender Satz aus seinem Mund: „Mein Gefühl hat sich nicht geändert, es heißt Fokus. Ich weiß um meine Verantwortung für das Team. Wir müssen weiter unsere Arbeit machen. Am Mittwoch wartet das nächste Match.“ Den Tag will der Musterprofi vor dem vermeintlichen Pflichtsieg gegen das Schlusslicht aus Laibach sicher nicht vor dem Abend loben. Nachsatz: „Ich habe vom ersten Tag an diese Mannschaft geglaubt. Unsere Arbeit ist aber noch lange nicht getan.“

Dass er in den vergangenen Wochen öfters kritisiert wurde, sei ihm zugetragen worden, er kommentiert aber auch trocken: „Jeder darf seine Meinung haben und ich muss mich auf meine Arbeit fokussieren.“ Große Gefühlsduselei kommt ihm dabei nach außen hin keine aus. An Chiodos Einstellung bestehen ohnehin keinerlei Zweifel. Und dass auch er sich den womöglich direkten Gang in die Play-offs gutschreiben lassen darf, sei an dieser Stelle ebenfalls unterstrichen. Schließlich verrichten die Torhüter einen knochenharten Job.

„Ich bin stolz auf meine Arbeit und darauf, dass ich mich um unser Team kümmere. Ich verstehe aber auch genauso das Geschäft, dass man kritisiert wird“, schließt Chiodo in einer „Gruppe, die sich respektiert und weiß, wie man Spiele gewinnt.“

Ob er sich am Mittwoch, vorausgesetzt die Partie wird gewonnen, ein Bierchen genehmigt? „Wenn wir unseren Job mit harter Arbeit erledigt haben, wollen wir mit den treuen Fans und dem Klub feiern.“ Die vorzeitige und erstmalige Qualifikation fürs Play-off seit der EBEL-Rückkehr (2012) wäre ein Meilenstein. Einer, der bei aller Detailkritik im Großen und Ganzen sicher auch Chiodos Namen trägt.