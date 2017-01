Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – „Ein Weltrekord, der muss passieren und ein bisschen Glück braucht es halt auch.“ Weltmeister Matthias Taxacher nahm es gelassen. Dabei wäre bei den Tiroler Landesmeisterschaften im Zielbewerb die Chance auf eine neue Welt-Bestmarke locker drin gewesen. Der 35-Jährige war in Kundl bis zum vierten Durchgang auf Rekordkurs gelegen, ehe er mit zwei „Nullern“ und insgesamt 194 Finalpunkten hinter die Bestmarke von 206 Zählern zurückfiel. Zum Tiroler Meistertitel reichte es für den Angather aber allemal, seinem insgesamt 35. – inklusive aller Nachwuchstitel.

Geht es nach Taxacher, könnte das nicht der letzte Erfolg im heurigen Jänner gewesen sein. Bevor aber die Staatsmeisterschaften die kommenden Wochenenden ausfüllen, wartet Samstag und Sonntag nun ungewohntes Natureis am Weißensee: beim Servus-TV-Alpenpokal.

Was zunächst kritisch beäugt wurde, weil das Stocksport-Spektakel anders als herkömmliche Bewerbe ausgetragen wird, hat nun aber Österreichs Elite, darunter auch die besten Tiroler, gefesselt. „Natürlich wären wir gerne im Finale dabei“, sagt Österreichs Mannschaftsweltmeister Taxacher, der als Tiroler Team „Gschwentner und Co.“ mit Staatsmeister Michael Ederegger, Peter Gschwentner und Reinhard Gasser in Kärnten antreten wird. Der wohl wichtigste Teilnahmegrund: weil das über Vorrunden hinweg aus rund 500 Mannschaften österreichweit ermittelte Endspiel am Sonntagnachmittag live im Fernsehen übertragen wird. „Das gibt es in unserem Sport ja sonst nie“, weiß Taxacher und erhofft sich mehr Aufmerksamkeit für „seinen“ Sport.

Zwar nicht am Weißensee am Start, aber bei den Landesmeisterschaften nicht minder erfolgreich: seine Teamkolleginnen vom EV Angerberg. Kerstin Acherer holte den überlegenen Sieg bei den Damen und die 18-jährige Katharina Triendl aus Scharnitz trumpfte in den Nachwuchsklassen U19 und U23 auf. Apropos Nachwuchs: In Erpfendorf entstand ein Jugend-Leistungszentrum – geführt von Andreas Aberger. Zukünftige Tiroler Erfolge scheinen also gesichert.