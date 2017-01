Von Tobias Waidhofer

Bad Gastein – Wenn sich das österreichische Snowboard-Nationalteam den Weltcup-Auftakt malen hätte können, das Bild hätte wohl nicht viel anders ausgeschaut als jenes, das die Realität in Carezza und Cortina zeichnete. Im Dezember hatten Benjamin Karl und Ina Meschik den Carezza-Riesentorlauf gewonnen, zwei Tage später beim Slalom von Cortina gab’s durch Daniel Ulbnig (2.) und erneut Karl (3.) weitere Stockerlplätze.

Nach einer dreieinhalbwöchigen Schaffenspause geht der Weltcup ab heute (endlich) in die nächste Runde. Und mit den Heimrennen in Bad Gastein wartet gleich eines der Saisonhighlights auf die ÖSV-Boarder. Heute (Quali ab 14 Uhr, Rennen ab 19 Uhr) geht ein Parallel-Slalom über die Piste, am morgigen Mittwoch (13.30 Uhr) folgt ein Teambewerb.

Die rotweißrote Zuversicht ist vor den Rennen am Buchenberg natürlich groß. Vor allem bei Karl, der mit dem Sieg in Carezza eine fünfjährige Weltcup-Durststrecke beendet hatte. „Ich habe in den vergangenen Jahren brutal darauf hintrainiert, um wieder Siege feiern zu können. Mein Ziel nach den Dezember-Rennen ist, weiter konstant auf diesem Niveau zu fahren“, betonte der Wahl-Osttiroler. Und der 31-Jährige weiß ja seit 2011, wie es sich anfühlt, in Bad Gastein zu gewinnen.

Lust auf mehr hat nach ihrem ersten Weltcupsieg auch Ina Meschik. „Ich habe über die Weihnachtsfeiertage gut trainiert und gehe voller Optimismus in die Rennen.“ Ob Julia Dujmovits heute antritt, entscheidet die am linken Ringfinger operierte Burgenländerin vor Ort.

Aus Tiroler Sicht herrscht bei den Alpinboardern weiter gähnende Leere. Zumindest bei den Aktiven. Mit Cheftrainer Ingemar Walder und Kollege Bernd Krug gibt’s zumindest am Pistenrand Tirol-Bezug.