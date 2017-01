Flachau – Während US-Skikönigin Lindsey Vonn ihre Rückkehr anpeilt, kann Prinzessin Mikaela Shiffrin schon den ersten Sack zumachen. Bei aktuell 110 Punkten Vorsprung würde die US-Amerikanerin schon Anfang Jänner Kristall sicher haben, wenn sie heute (17.45 bzw. 20.45 Uhr/ORF eins) in Flachau ihren sechsten Saisonslalom gewinnt und Veronika Velez-Zuzulova wie in Maribor ausfällt. Die Slowakin kommt allerdings als doppelte Vorjahressiegerin zum „Nightrace“. 2016 gewann Velez-Zuzulova im Salzburger Pongau sowohl den traditionellen Nachtslalom als auch drei Tage später das Übernahmerennen von Ofterschwang. Shiffrin hatte aber bei beiden Rennen auf der Hermann-Maier-Piste, auf der auch diesmal mit umgerechnet 174.000 Euro das höchste Preisgeld (Top 30) im Damen-Weltcup ausgeschüttet wird, verletzt gefehlt.

Bis auf Zagreb (Ausfall) hat Shiffrin alle Slaloms seit ihrer Rückkehr gewonnen. „Ich möchte die Beste der Welt sein, und dafür muss ich so viele Rennen wie möglich gewinnen“, sagte die 21-Jährige nach ihrem insgesamt 27. Weltcup-Erfolg (24. im Slalom) am Sonntag. Zwangsläufig rückt auch das Thema Gesamtweltcup-Gewinn für sie näher, allerdings stehen erst im März in Squaw Valley und Aspen (Finale) noch zwei Slalom-Rennen auf dem Programm und jetzt folgen in zwölf Rennen acht reine Speedbewerbe (vier Abfahrten, vier Super-G). Dazu die Kombis in Zauchensee und Crans-Montana – nur der RTL in Kronplatz am 24. Jänner sowie der City-Event am 31.1. in Stockholm fallen da raus.

Österreichs Ski-Damen rechnen weniger. Nach 20 Rennen ohne Slalom-Podest für die ÖSV-Damen ist die Hoffnung, dass dies heute unter Flutlicht und vor Heim-Publikum in Flachau anders wird, eher gering. ÖSV-Damenchef Jürgen Kriechbaum gab deshalb eine Offensiv-Taktik für Flachau aus: „Wir wollen versuchen, voll zu attackieren und ganz offensiv ans Werk zu gehen.“ Ausfälle könnten immer passieren. „Ob ein Rennen in die Hose gehen kann, soll im Vorfeld keine Rolle spielen.“

Größte Hoffnung auf einen Spitzenplatz ist auch für Kriechbaum Bernadette Schild: „Sie hat den Weg zurück und den Anschluss an die Weltspitze geschafft.“ Auf dieses Rennen freue sich aber jede Läuferin und „mit etwas Selbstvertrauen ist viel möglich“. (APA, TT)