Von Alex Gruber

Innsbruck - Vorstandsmitglied Nobert Ried schaute am Mittwochabend nach der 3:4-Niederlage im Penaltyschießen spontan im Pressekämmerchen vorbei und diktierte, dass ihm die Niederlage gegen Schlusslicht Laibach „relativ wurscht" sei. Natürlich hätten alle im Haifischbecken lieber mit einem glorreichen Heimsieg den vorzeitigen Play-off-Einzug gefeiert, nach 42 Runden steht aber so oder so schon eine bärenstarke Saison zu Buche.

Die Handschrift von Headcoach Rob Pallin, der u. a. die Sitzordnung in der Kabine umstellte, ist unverkennbar. Der 50-jährige Amerikaner macht sich in der Stunde des Triumphs aber klein: „All the glory goes to the players." Sinngemäß übersetzt: „Ich gebe den ganzen Ruhm an die Spieler weiter. Ich habe viel von ihnen verlangt und bin sehr stolz auf sie." Nachsatz: „Vielleicht habe ich ihnen eine gute Straßenkarte mit auf den Weg gegeben." Ein Zitat, das einer wie Verteidiger Flo Pedevilla sofort unterschreiben würde: „Diese Saison ist rund um den Trainer die Stimmung so gechillt. Es herrscht immer Ruhe im Team."

Ein Umstand, der Pallin auch nach sechs Niederlagen in Serie im Dezember nicht den Schlaf kostete. Denn aufmunternde und ruhige Nachrichten aus der Vorstandsetage trudelten da auch auf seinem Handy ein: „Wir sind nie in Panik verfallen. Das ist klasse, und wir haben gewusst, dass wir wieder zu den Grundtugenden zurückkehren müssen." Die Punkte-­Ausbeute der Legionäre Andrew Clark (54), John Lammers (50), Austin Smith (46), Mario Lamoureux (39) oder Hunter Bishop (36) sei ohnehin über allen Erwartungen, der neue Kapitän Tyler Spurgeon geht mit Leadership voran.

„Ich habe von der ersten Trainingswoche an geglaubt, dass wir mit diesem Team unter die Top sechs kommen können. Weil wir Geschwindigkeit und Scorerqualitäten haben." Die Haie haben auch den kompletten Grunddurchgang ohne langfristige Verletzung überstanden. „Das ist einerseits Glück, spricht aber andererseits auch für die Fitness", weist Pallin rund um seinen funktionierenden Trainerstab (Pierre Beaulieu, Flo Stern) die getane Arbeit aus.

Um vor den letzten beiden Runden und dem entspannten Gang in die Zwischenrunde eines doppelt zu unterstreichen: „Für das Play-off muss man keinen Spieler mehr motivieren. Jetzt geht es um die Disziplin. Wir müssen weiterhin 100 Prozent geben, damit wir uns nicht verletzen." Bei aller Sachlichkeit gingen die Pferde am Mittwochabend aber dann doch mit Pallin durch, er stemmte seine im September geborene Tochter Emily in der Tiwag-Arena nicht nur einmal in die Höhe: „Das war absolut spontan. Sie ist meine größte Trophäe. Es war für mich, wie wenn ich den Stanley-Cup in die Höhe halten würde." Pallin bleibt nächste Saison.

Hinter den Kulissen werden auch Signale deutlich, dass einige Leistungsträger gehalten werden könnten. 16 Punkte aus den letzten neun Spielen sprechen im Kollektiv eine klare Sprache. Und am Freitag darf in Dornbirn — die Vorarlberger feierten zuletzt vier Siege in Serie — einer aufs Eis, der die ganze Saison als echter Teamkamerad glänzt: Pallin schickt Back-up Manuel Litterbach ins Feuer: „Er hat einen super Charakter, arbeitet im Training hart und hat sich das absolut verdient. Ich wünsche ihm ein gutes Match in Dornbirn." Während die Haie in der oberen Tabellenhälfte als Fünfter oder Sechster keinen Bonuspunkt mehr ergattern können, geht es unten diesbezüglich zwischen Villach und Fehervar sicher noch zur Sache.