Innsbruck – Auch nach dem hundertsten Videostudium bleibt die Frage nach dem Warum. Als sich genau vor einem Jahr beim Einspringen der Skiflugschanze am Kulm aus unerklärlichem Grund der Schuh von Lukas Müller öffnete, stürzte der Kärntner schwer. Der Kärntner brach sich den sechsten und siebten Halswirbel, ist seither inkomplett querschnittsgelähmt. Doch der 24-jährige Ex-Junioren-Weltmeister verblüfft. Als er nach sechs Monaten auf Krücken gehend die Reha-Klinik in Bad Häring verließ, gingen die Bilder um die Welt.

Mit unbändigem Willen kämpft der im Studentenheim des Olympiazentrums Rif alleine Lebende um körperliche Fortschritte. Das tägliche harte Training bestimmt jedoch nicht mehr alleine seinen Terminkalender. Der von Kopf bis Fuß positiv eingestellte Müller will, im Rollstuhl sitzend, die Menschen bewegen.

Ein Jahrestag ruft bei Schicksalsschlägen besondere Emotionen hervor. Was fühlen Sie derzeit?

Lukas Müller: Es ist nicht der Tag an sich, der mich nachdenklich stimmt. Ich bin es schon die ganze Zeit. Ich habe vom ersten Tag der Vierschanzentournee gespürt, dass die kommenden Wochen hart werden würden. Natürlich sage ich mir immer: „Schau nach vorne!“ Aber ich bin jetzt mehr mit den Skisprung-Wettkämpfen konfrontiert. Und wenn man den Sport so gern gehabt hat wie ich, dann kann man nicht anders als in Erinnerungen schwelgen.

Sie waren beim Finale in Bischofshofen sogar vor Ort.

Müller: Das war einer meiner interessantesten Tage bisher. Auf der einen Seite war es total schön, alle wiederzusehen: Es ist jeder zu mir hergekommen. Auf der anderen Seite – als ich dann von oben die Springen angeschaut habe –, habe ich mir schon gedacht: „Scheiße, ich würde brutal gerne hüpfe­n.“ Das tut schon weh. Ich sage mir in solchen Situationen, dass ich froh sein muss, noch zu leben. Das hilft. Und ich habe so viel Kontakt mit Menschen, die mit derselben Verletzung wesentlich weniger können.

Die Wiederkehr einiger Funktionen haben Sie sich hart erarbeitet.

Müller: Und was ganz viele vergessen: Die Reha dauert nicht zwei Jahre, in denen die meisten Funktionen bei einem inkompletten Querschnitt zurückkehren können. Die Reha dauert ein Leben lang, der Querschnitt ist irreversibel. Durch ein Entgegenkommen des ÖSV und des Olympiazentrums bin ich immer noch Teil der Trainingsgruppe vom Stützpunkt Salzburg. Ich sehe damit die Skispringer regelmäßig. Das ist für mich genial! Wenn sie Übungen aufbauen, kann ich sie für mich umfunktionieren. Davon profitiere ich sehr. Nur so können noch unerwartete Funktionen zurückkommen.

Welche?

Müller: Meine Rumpfstabilität ist relativ schwach geworden. Die Muskeln, die funktionieren, müssen extrem viel Arbeit der fehlenden übernehmen. Deswegen ermüde ich schnell. Zusätzlich hoffe ich, dass sich mein Stoffwechselapparat verbessert. Diesbezüglich habe ich viele Probleme und muss viele Tabletten nehmen. Das sind die unsichtbaren Probleme der Querschnittler. Die sind manchmal schlimmer als die Tatsache, nicht gehen zu können.

Über die unsichtbaren Probleme reden Sie immer wieder. Warum?

Müller: Ich habe das Gefühl, es tut sonst keiner. Es schmerzt manchmal ziemlich, darüber zu reden. Ich will das Bewusstsein schärfen. Wie zum Beispiel die Probleme mit dem Harndrang. Mir ist auch schon ein Unfall in der Öffentlichkeit passiert. Ich will nicht, dass das verurteilt wird. Dass die Leute sagen: „Ha, ha, der kann sich nicht einmal zusammenreißen.“ Wie denn auch? Das geht gar nicht!

Verfolgen Sie damit eine weitere Intention?

Müller: Ich habe gemerkt, wenn ich in meiner Situatio­n jemandem helfen kann, dann tut mir das auch gut. Das gehört zu meiner seelischen Rehabilitation. Wenn ich mit Leuten rede, verlassen sie meistens den Raum mit einem Lächeln. Es gibt so viele Menschen, die sich über so viele Dinge aufregen, die sie gar nicht ändern können. Oft sind es Kleinigkeiten, wenn man es mit anderen Dingen vergleicht. Mit einer Krankheit wird alles relativ. In dieser Richtung will ich das Bewusstsein schärfen. Und ich will, dass die Menschen zufriedener werden.

Wie wollen Sie das bewerkstelligen?

Müller: Mein Kopfsponsor, der auch nach Vertragsende immer noch für mich da ist, will, dass ich Motivations­vorträge halte. Ich habe mit meinen Interviews anscheinend die Menschen beeindruckt. Ich soll erklären, wie ich es in so kurzer Zeit zurück auf die Füße geschafft habe und welche Lehren ich aus der Zeit gezogen habe und immer noch ziehe. Das tue ich natürlich sehr gerne. Und es ist etwas, um ein Einkommen zu haben.

Wo sehen Sie sich in Zukunft?

Müller: Ich mache eine Finanzausbildung in Wels und werde im Herbst noch ein Studium beginnen. Dazu werde ich irgendwann einmal den Skisprungtrainerlehrgang machen. Dieser Sport wird mich sicher nicht verlieren! Ich habe sehr viele Möglichkeiten. Ich spiele mittlerweile auch Rollstuhl-Rugby. Mein vorrangiges Ziel ist es natürlich, so gesund wie möglich zu werden.

Wie schwer fällt es bei diesen Winterverhältnissen, täglich zu trainieren?

Müller: Der Winter ist keine leichte Zeit. Das Fortbewegen mit dem Rollstuhl im Schnee ist schon nicht einfach. Was zacher ist, dass die Tagesverfassung durch Temperaturwechsel und Kälte sehr variiert. Auf einen super Tag kann ein katastrophaler folgen. Damit muss ich leben lernen. Es ist mein erster Winter im Rollstuhl. Ich war nie wetterfühlig, jetzt bin ich es sehr. Und durch meinen Genickbruch sind meine Hände beeinträchtigt. Mir passieren immer wieder Sachen, die mich wirklich anzipfen. Mir fällt etwas runter, es fällt mir schwer, das Hemd zu knöpfen; das Schuhebinden fuchst mich jedes Mal wieder. Also wenn man mit mir einen Tag verbringt, hört man mich ziemlich oft fluchen. (lacht)

Das Gespräch führte Susann Frank