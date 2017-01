Von Daniel Suckert

Innsbruck — Es war am Freitagabend aus der Sicht des Hypo Tirol Volleyballteams nach mehreren Hängern in dieser Saison wieder einmal Zeit für ein Ausrufezeichen. Und das wollte der Meister aus Tirol gegen den Vizemeister aus Kärnten setzen.

Vor 500 Zusehern gab Headcoach Daniel Gavan Eigengewächs Alex Tusch wieder den Vorzug im Aufspiel vor Legionär Murat Yenizapar (TUR) — eine Personalie, die Manager Hannes Kronthaler seit einigen Wochen quält; mit der Auflage, ins Final Four der Mitteleuropäischen Volleyballliga einzuziehen und den Titel in der heimischen Liga erfolgreich zu verteidigen.

Nach einem 3:5-Rückstand im ersten Satz kamen die Hausherren rasch zurück, stellten bis zum ersten technischen Time-out auf 8:5, bis zum zweiten auf 16:11. Das sah sich gut an. Mit 25:19 brachten die Tiroler den Durchgang sicher in trockene Tücher — die Hoheit am Netz war in allen Belangen (Service, Annahme und Block) vorhanden.

Der zweite Satz begann ähnlich wie der erste — wieder stand für Hypo ein Rückstand auf der Anzeigetafel (5:8). Vielleicht war der ja als Animo tätig. Denn am Ende stand mit 25:21 wieder ein klarer Satzgewinn zu Buche. Mit druckvollem Service und dank herausragender Verteidigungsleistung erhöhten die Hausherren auf 2:0.

Ganz nach dem Geschmack von Kronthaler zementierte das Hypo-Ensemble im letzten Satz (25:14) den glasklaren 3:0-Heimsieg ein und fuhr die drei wichtigen Zähler im Kampf ums Final Four in der MEVZA ein.

„Die Krise ist abgesagt. Die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt. Wir waren in allen Bereichen besser", versöhnte sich Kronthaler mit seiner Truppe. Headcoach Gavan ergänzte: „Es war eine große Steigerung seit dem letzten Spiel. Wir haben bewiesen, dass wir auf dem Weg nach oben sind und das ist sehr wichtig." Denn schon am Samstag geht es in der heimischen Liga in der USI-Halle gegen Supervolley Oberösterreich weiter.