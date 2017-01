Von Alex Gruber

Innsbruck — Im ersten Spiel nach der vorzeitigen Play-off-Qualifikation tanzten die Haie am Freitag nicht in Bestbesetzung an. Dass Goalie Andy Chiodo (stand nicht im Kader) eine Pause bekommt und Manuel Litterbach seine Feuertaufe von Beginn an zu absolvieren hat, war schon vor dem Match klar. Mit John Lammers, Patti Mössmer, Dominique Saringer (alle krank), Tyler Spurgeon (geschont) und Fabio Schramm (verletzt) fehlten aber einige Leistungsträger und insgesamt sechs Mann. Stattdessen bekamen die Eigengewächse Dennis Teschauer und Clemens Paulweber Einsatzzeiten.

Nach vier Dornbirner Siegen in Serie und angesichts dieser Vorzeichen war klar, dass das Feuer auf Litterbach eröffnet ist. Der Chiodo-Vertreter wurde von seinen Vorderleuten in einigen Szenen auch im Stich gelassen. Den ersten abgefälschten Treffer setzte ihm zudem mit Nick Ross ein eigener Crack ins Tor, beim zweiten tauchte Brock McBride mutterseelenallein vor ihm auf. Litterbach wehrte sich in vielen Situationen tapfer. Und trotz einiger Chancen stotterte in zum Teil ungewohnten Formationen der Offensivmotor der Haie. Erst im Schlussabschnitt schien der Zugriff verbessert, Mario Lamoureux schoss den Ehrentreffer.

Die Luft war bei den Haien verständlicherweise etwas draußen. Der KAC zog zwar mit einem Sieg in Znojmo an den Haien vorbei, wäre in der Endtabelle bei Punktegleichheit aufgrund der direkten Duelle aber hinter den Innsbruckern zu reihen. So oder so: Im Heimspiel gegen Villach muss am Sonntag wieder mehr kommen.