Von Daniel Suckert

Innsbruck – Zwei geballte Fäuste, ein Schrei, ein adrenalingeladener Blick auf das glänzende Parkett der USI-Halle – die Jubelpose von Hypos Aufspieler Alexander Tusch stand am Freitagabend stellvertretend für den ausgezeichneten Auftritt des österreichischen Volleyballmeisters. Es war die Art und Weise, „wie“ man den Vizemeister bei der MEVZA-Partie in die Schranken wies.

„Es war schon eigenartig: Wir hatten die Krise und Aich/Dob hätte nach dem Erfolg im CEV-Cup mit breiter Brust auftreten sollen“, resümierte Manager Hannes Kronthaler am Tag danach noch einmal. „Aber meine Jungs waren in allen Belangen überzeugender, obwohl das noch nicht das höchste Niveau war.“

Immer wieder im Rampenlicht an diesem erfolgreichen Abend in der USI-Halle: Aufspieler Tusch. Der 24-Jährige unterstrich das, was sich schon die gesamte Saison angedeutet hatte: Er hat sich zur Nummer eins gemausert. Tusch: „Das tut nach all den harten Jahren natürlich gut und es ist schön, wenn ich das mir entgegengebrachte Vertrauen zurückgeben kann.“

Dass man den Erzrivalen aus Kärnten so abprallen lassen konnte, bringt natürlich auch mehr Klarheit in das dunkelblaue Transfergeschehen. „Der Headcoach wünscht sich einen vierten Angreifer und da haben wir nun einen an der Angel, der vorerst mittrainieren wird“, ließ sich Kronthaler in die Karten blicken. „Aber der wird in die Kategorie Ergänzungs- und nicht Starspieler fallen. Wir möchten auf Nummer sicher gehen, falls sich jemand verletzen sollte.“

Das Thema neuer Aufspieler hat man zugleich ad acta gelegt – das gäbe der Markt nicht her. Und dank „Tuschis“ konstanter Leistungssteigerung dürfte dieser auch nicht vonnöten sein.