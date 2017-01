Volleyball-Meister Hypo Tirol hat zum Abschluss des MEVZA-Heimturniers auch gegen den ungarischen Kontrahenten Vegyesz RC Kazinbarcika mit 3:0 (14,21,15) gewonnen. Mit dem vollen Erfolg setzte Tirol einen Schritt in Richtung Teilnahme am Final Four. Die Entscheidung, welche Teams um den Titel in der Mitteleuropa-Liga spielen werden, wird erst in der letzten Runde des Grunddurchgangs fallen.

Für die in der MEVZA zuvor bereits gegen Aich/Dob siegreich gebliebenen Tiroler geht es nun am Mittwoch gegen LPR Piacenza (ITA) im CEV Cup weiter. (APA)