Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Optik ist fatal und soll jetzt rasch wieder zurechtgerückt werden: Die finanzielle Situation des Innsbrucker Fußballclubs Wacker Innsbruck war im Dezember dermaßen prekär, dass die Nachwuchsförderung des Landes in Höhe von 250.000 Euro direkt an die Hausbank Hypo Tirol als Besicherung abgetreten werden musste. Ansonsten hätte es von der Landesbank kein frisches Geld mehr zum Stopfen des Budgetlochs in Höhe von mehr als 300.000 Euro gegeben. Auf Verlangen des Landes gab General Manager Ali Hörtnagl dann allerdings in der Vorwoche noch die Erklärung ab, dass die Subventionen ausschließlich für den Nachwuchs verwendet werden. Nur: Solange es keinen Widerruf der Förderungsabtretung an die Hypo gibt, muss das Land trotz Vorlage von Aufwendungen für den Nachwuchs an die Hypo überweisen.

Für das Land eine mehr als heikle Situation. Dementsprechend klare Worte fand am Dienstag LH Günther Platter (VP): Die Gelder zum Stopfen von Löchern zu verwenden, werde wohl nicht die „Idee des Gefechts“ gewesen sein. „Wenn der Fußball in Tirol langfristig abgesichert werden soll, dann haben wir insbesondere auf die heimischen Talente zu schauen“, betonte Platter. Förderungen müssten daher künftig so verwendet werden, dass die Sponsorentätigkeit auch gerechtfertigt sei, kritisierte der Landeschef die „Verpfändung“. Außerdem habe es ja gerade beim Nachwuchs nicht geklappt. Die Gelder des Landes hätten deshalb widmungsgerecht in den Nachwuchs zu fließen.

Die öffentliche Debatte hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Hypo hat allerdings auch von Anfang an darauf gepocht, dass trotz Förderabtretung Einnahmen des Vereins zur Kreditabdeckung verwendet werden müssen, damit das Land nicht in die Ziehung kommt. Jetzt kommt der Transfer von Rami Tekir zum FC Liefering ins Spiel. Laut Auskunft der Lieferinger ist der Kaufpreis bereits abgewickelt worden.

Dienstagnachmittag griff dann Wackers General Manager Ali Hörtnagl zum Telefon. Er bestätigte den finanziellen Engpass und „dass wir zu Jahresende einen Kredit benötigt haben“. Hörtnagl will aber endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen. „Schließlich ist das Nachwuchsprojekt ,Profiles – going for goals‘ ein zentraler Eckpfeiler meiner Philosophie.“ Es gebe mittlerweile gute Gespräche, dass Wacker Innsbruck den Kredit der Hypo aus eigener Kraft tilgen könne. Die Besicherung durch die Landesförderung werde somit obsolet. Dass der Wacker eine finanzielle Gratwanderung vollführe, gibt Hörtnagl aber offen zu.

Der Erlös aus dem Tekir-Verkauf dürfte die Basis für die Kredittilgung sein. Wie geht es aber weiter? Ohne nachhaltige strukturelle Einsparungen im 5,5-Mio.-Euro-Budget wird es wohl nicht gehen. Mit Tirol-Werbung-Geldern wird bzw. wurde Wacker Innsbruck entschuldet, mit der Verpfändung der Nachwuchsförderung des Landes für einen Notkredit der Hypo konnte sich der Verein Ende 2016 noch einmal über Wasser halten. Die öffentliche Hand schießt jährlich 730.000 Euro zu, öffentliche Unternehmen sponsern mit 1,7 Mio. Euro. Der Beschwerdebrief von Vizepräsident Andreas Perger und Co. an die Politik, in dem die Hypo kritisiert wird, hat deshalb Wellen geschlagen.