Von Daniel Lenninger

Götzens – „Ein echter Stürmer weiß, wo das Tor steht – und auch, wie groß es ist.“ Aus der Sicht von Manuel Weichselbraun lässt sich das gängige Sprichwort vom Fußballer und dem Tor ohne Probleme abwandeln. Der 22-Jährige jagt nämlich dem Puck hinterher, wenn das runde Leder in den Wintermonaten gerade nicht in Mode ist. Und das ziemlich erfolgreich – nach seinen neun Hinrundentoren für den Fußball-Landesligisten SV Axams legte Weichselbraun auf dem Eis für den EC Götzens bisher weitere elf Treffer nach.

Mit seinen Allrounderfähigkeiten reiht sich der „Sport-Junkie“ aus dem westlichen Mittelgebirge in eine Liste von rund 20 Unterhaus-Akteuren ein, die bei der Frage, wie erholsam ihre Fußballpause gewesen sei, wohl mit einem vielsagenden Schmunzeln antworten würden.