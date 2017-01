Von Tobias Waidhofer und Alex Gruber

Innsbruck – Ein Ziel ist abgehakt. Das nächste wird im Haifischbecken aber längst anvisiert. „Wir wollen jetzt Platz vier und damit das Heimrecht für das Play-off“, stellt HC-Innsbruck-Trainer Rob Pallin seiner Truppe vor dem Auftakt in die Platzierungsrunde heute (17.30 Uhr) gegen die Vienn­a Capitals einen klaren Auftrag aus.

Ein ehrgeiziges Ziel, hinter dem auch Daniel Mitterdorfer wie ein Fels in der Brandung steht. „Wir haben uns so gut wie möglich vorbereitet und werden jetzt alles versuchen, das Heimrecht zu bekommen.“ Dass die Caps am Freitag ein­e empfindliche 0:5-Heimniederlage gegen den KAC kassiert hatten, macht die Auf­gabe heute nicht leichter. Aber: „Wir müssen auf uns selbst schauen und in Topform kommen.“

In Topform war der Ex-Linzer in dieser Saison nicht immer, nach einer Denkpause für ein Spiel kämpfte sich der Innsbrucker aber wieder zurück. „Jeder hat in einer Saison Höhen und Tiefen. Die positiven Gefühle überwiegen mit der Play-off-Qualifikation natürlich“, weiß Mitterdorfer, der verspricht: „Wir werden mit Freude und Ehrgeiz spielen.“

Irgendwie ist der Start in die Platzierungs­runde nämlich auch ein Genuss. Hätte man den Haie­n vor der Saison die fixe Play-off-Qualifikation in Aussicht gestellt, jeder Einzelne hätte wohl eingeschlagen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber einer wie Coach Rob Pallin lässt keine Selbstzufriedenheit aufkommen. „Die Jungs sind wieder voll im Wettkampfmodus. Wir haben noch nicht genug“, verspricht der US-Amerikaner den Fans.

Fehlen werden heute neben Fabio Schramm (Knie) auch Dennis Teschauer und Clemens Paulweber, die die Jung-Haie in der Junior League unterstützen.