London – Arsenal hat am Sonntag in der Nachspielzeit und in Unterzahl einen spektakulären 2:1-Sieg gegen den Burnley errungen. Alexis Sanchez (98.) erzielte per Elfer den späten Siegestreffer, nachdem Arsenal erst in der 93. Minute den Ausgleich durch einen Strafstoß von Andre Gray kassiert hatte. Durch den Sieg verbesserte sich Arsenal in der Premier-League-Tabelle auf Platz zwei.

Zuvor hatte Shkodran Mustafi (59.) nach Vorlage seines DFB-Teamkollegen Mesut Özil für die Gunners getroffen. Kurz darauf hatte Granit Xhaka für ein Foul an Burnleys Steven Defour seine zweite Rote Karte in dieser Saison gesehen. In der hektischen Schlussphase schickte der Schiedsrichter auch Arsenal-Trainer Arsene Wenger auf die Tribüne, weil dieser nach dem Ausgleichstor heftig protestiert hatte.

Nächste Pleite für Leicester

Mit einer 0:3-Niederlage bei Southampton haben Christian Fuchs und Englands Meister Leicester City am Sonntag ihren Sinkflug fortgesetzt. James Ward-Prowse (26.), Jay Rodriguez (39.) und Dusan Tadic (86./Elfer) erzielten die Tore für die Gastgeber, die vorläufig auf Platz elf der Fußball-Premier-League vorstießen. Leicester hingegen liegt als 15. weiter nur fünf Punkte vor den Abstiegsrängen. (APA)