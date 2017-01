Von Alex Gruber

Innsbruck – Man muss sich im Laufe der Platzierungsrunde in der Erste Bank Eishockey Liga wahrscheinlich immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Haie unter den besten sechs Teams mit einem fixen Play-off-Ticket in der Tasche spielen. Und wer hätte das schon gedacht?

Wer aufhört, besser zu werden, hört in der Regel aber auch auf, gut zu sein. Gut waren die Haie gegen die Vienn­a Capitals über weite Strecken und mit Ausnahme des Katastrophenstarts, der sich nach 143 Sekunden in einem 0:2-Rückstand niederschlug. Wie Coach Rob Pallin beim darauffolgenden Time-out reagiert hat? „Ich habe ihnen gesagt, dass das Spiel vor zweieinhalb Minuten begonnen hat.“ Danach gab’s Chance um Chance, aber bei Wien steht halt ein Jean-Philippe Lamoureux (93,9 Prozent Fangquote) zwischen den Pfosten. Bei den Haien wurde in der Torhüterfrage (Andy Chiodo war gegen Wien solide) nicht nachjustiert. Kandidat Rene Swette landete nach einer Verletzung von Stammgoalie Olivier Roy jetzt übrigens beim Villacher SV.

Zurück zur Frage der Zufriedenheit, die sich in dieser starken Saison auch der Vorstand stellen muss. Will man noch mehr? Pallin sprach gestern in jedem Fall ganz ruhig zu seinem Team: „Natürlich schmerzt das Wien-Spiel, aber ab dem 0:2 haben wir sehr gut gespielt. Es ist nie zu spät zu lernen. Und besser wir lernen jetzt als im ersten Play-off-Spiel.“

Bei Meister Salzburg wird es heute im fünften Saisonduell nicht leicht – obwohl die Haie das Vertrauen von drei Saisonsiegen mit sich führen. Pallin fordert in erster Linie mehr Kopfarbeit ein: „Wir brauchen nicht alle zehn Sekunden eine Torchance kreieren, sondern müssen auch lernen zu verteidigen.“ Dann seien immer noch einige Siege möglich.