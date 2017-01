Schladming — „Das geht sich nicht aus", unkte Marcel Hirscher, als er am Dienstag nach Durchgang zwei ins Ziel gekommen war. Zwei Minuten später, um Punkt 21.44 Uhr, war es für den Annaberger erneut Gewissheit: Schon wieder sollte ihm der Norweger Henrik Kristoffersen zeigen, wer im Torlauf augenblicklich das Sagen hat. Eben Kristoffersen, der 22-Jährige, der zunächst dem Verband mit seinem Sponsorstreit und nun der Welt-Elite die kalte Schulter zeigt. Neun Hundertstel sollte am Ende sein Vorsprung sein.



Seinen Sieg erklärte der Slalom-Star auch mit den Schlad­minger Zwischenzeitlinien, die die Position des Läufers in den Farben Grün (Führung) und Rot (Rückstand) anzeigt: „Ich habe gesehen, dass die Zwischenzeitlinie rot ist und gewusst: Jetzt muss ich aber los!"

Marcel Hirscher durfte sich mit Laufbestzeit in Durchgang zwei zumindest einen Etappensieg an die Brust heften. Diesen musste er sich allerdings mit dem Drittplatzierten teilen, dem Russen Alexander Khoroshilov.

"Die Hundertstel kommen irgendwann zurück"



„Oben war es super, unten bin ich ins Rattern gekommen. Ich habe mir die Schneid' abkaufen lassen. Da wäre schon noch etwas gegangen", ärgerte sich Marcel Hirscher im Nachhinein etwas. Dass die Brille am Start angelaufen war, wollte er nicht ins Rennen führen. Sein neuer Ski hingegen, mit dem er schon Kitzbühel gewonnen hatte, dürfte sich als Goldgriff erwiesen haben. Müde sei er auch nicht — „ich bin voll im Rennmodus". Und irgendwann werde er auch Henrik Kristoffersen biegen: „Die Hundertstel werden irgendwann zurückkommen."

Ein spannender Kampf war es von Beginn an in Schladming — ein inner­österreichischer nämlich: Wer würde sich hinter Marcel Hirscher eines der drei Tickets für die anstehende Ski-WM sichern können? Der Niederösterreicher Marc Digruber scheint nach seinem Ausfall gestern keine guten Karten mehr zu haben, auch der Vorarlberger Christoph Hirschbühl (24.) gilt nur noch als Außenseiter.

Tiroler Feller guter Sechster

„Jawohl!", schrie sich indes Manuel Feller (6.) den Frust nach zwischenzeitlicher Bestzeit in Durchgang zwei von der Seele. Nach seiner Ausfallsserie zuletzt scheint er nicht nur gut im WM-Rennen, das Ticket dürfte bereits vor dem Trainerentscheid bereitliegen. Dabei hatte der Fieberbrunner noch nach Durchgang eins gemeint: „Komplett sinnlos riskieren werde ich nicht." Doch Platz 11 reichte ihm dann doch nicht, es wurde am Ende Platz 6: „Ich fühle eine ziemlich große Erleichterung. Aus so einem Loch mit so einem Rennen herauszukommen, das schaffen nicht viele." Es sei ein echter „Hoazerlauf" gewesen, eingeheizt hat Feller den anderen.

Zu den Ticket-Favoriten zählt allerdings auch der Kärntner Marco Schwarz (18.). Der wollte nicht mutmaßen: „Keine Ahnung. Ich habe meine Arbeit getan, jetzt entscheiden die Trainer."

Der Tiroler Michael Matt (19.), der als 30. gerade noch ins Finalfeld gerutscht war, hatte zwischen den beiden Durchgängen seinem Frust freien Lauf gelassen: „Ich war bereit zum Attackieren und Gasgeben. Aber bevor ich so einen Lauf hinlege, fliege ich lieber beim fünften Tor raus." Er sei ratlos — doch aus dieser Ratlosigkeit katapultierte sich der Flirscher mit entfesseltem zweiten Durchgang nach vorne — und wohl zur WM. (TT)

Alle aktuellen Ergebnisse und Wertungen finden Sie in unserem Ski-Daten-Center: