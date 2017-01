Von Peter Nindler

Natters – Die Winterpause beim Fußball-Landesligisten FC Natters ist jäh gestört. Während das runde Leder ruht, dribbelt die Gewerbebehörde der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck in der Kantine des Vereins. Nach einer Anzeige geriet die vom Verein bzw. Freiwilligen betriebene Ausschank ins Visier der Behörde. Und nicht nur das: Mittlerweile kursiert ein Schreiben der BH, das bis zum Tiroler Fußballverband vorgedrungen ist, wonach es für den Betrieb eine gewerberechtliche Bewilligung benötigt. Jetzt herrscht Alarmstimmung. Denn das Gewerbeamt argumentiert damit, dass die Kantine öfter als einmal die Woche geöffnet hat und sich in Ausstattung und Preisgestaltung an jenen eines Cafés orientiere.

Der FC Natters bestätigte gegenüber der TT das Problem, wollte aber aufgrund des schwebenden Verfahrens nichts dazu sagen. Im Hintergrund laufen jedoch bereits Gespräche mit dem Land und dem Fußballverband, schließlich hätte eine gewerberechtliche Auflage für Natters auch massive Auswirkungen auf andere Vereine. Sind die Kantinen verpachtet, dann benötigt es ohnehin eine Gastgewerbeberechtigung.

In Oberösterreich gab es bereits vor vier Jahren eine Aktion scharf gegen Fußballvereine. Das Land Tirol lässt derzeit die Rechtslage prüfen, denn die Vereine erwirtschaften mit den von ihnen geführten Kantinen einen wesentlichen Beitrag für den Fußballbetrieb. Unabhängig davon sehen es Gastgewerbebetriebe durchaus kritisch, wenn Vereinslokale unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit wie Gasthäuser geführt werden.

Das kann auch Tirols Fußball-Präsident Sepp Geisler verstehen. „Zwischen einer von einem Verein geführten Kantine und einem Gasthaus muss es hinsichtlich der Speisen und Getränke schon einen Unterschied geben.“ Aus seiner Sicht werde man um eine klare Definition nicht umhinkönnen. Das wird auch Inhalt eines Gesprächs mit der Politik sein.

Jedenfalls ist die aktuelle Situation ein Tanz auf der Rasierklinge. Für viele Vereine. Nach Ansicht der Gewerbebehörde könnte demnach die Kantine bei zwei Heimspielen in der Woche nur einmal aufsperren. Die rechtliche Beurteilung vom Land dürfte in den nächsten Tagen vorliegen. Nach der vorjährigen Debatte um die Registrierkassenpflicht droht jetzt ein neuer Konflikt abseits des grünen Rasens.