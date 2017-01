Von Günter Almberger

Innsbruck – Markus Prock bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Eigentlich. Doch in den vergangenen Tagen war auch beim ÖRV-Sportdirektor der Ruhepuls höher als normal. Spätestens heute Abend (18.30 Uhr), wenn in der Innsbrucker Altstadt die 47. Rodel-Weltmeisterschaft eröffnet wird, sollen bei der Rodel-Legende der Stress und die Hektik der letzen Wochen aber in Vorfreude auf die Titelkämpfe umschlagen. „Es ist angerichtet und alles so weit auf Schiene. Ein paar offene Fragen gibt es dann immer bis zur letzten Minute. So weiß man etwa nie genau, welche Promis aus Sport, Kultur und Politik kommen oder nicht“, berichtet Prock.

Seit Igls im Juni 2013 den Zuschlag für die fünften Weltmeisterschaften am Fuße des Patscherkofels erhalten hat, wird fieberhaft an diesem „Projekt“ gewerkelt. Nicht weniger als 800.000 Euro Budget wurden für das sportliche Groß­event an diesem Wochenende aufgestellt. „Wir werden uns strikt an diese Summe halten. Andere Verbände haben uns in der Vergangenheit gezeigt, dass es auch anders geht und das dann böse Folgen mit sich bringt. Wir haben das Ziel, ein kleines Plus zu erwirtschaften. Das soll dann in den Nachwuchs gesteckt werden“, verrät der Stubaier. Die WM soll nicht nur finanziell ein Erfolg werden, sondern auch Werbung für den Rodelsport sein. Der ÖRV wolle sich in die Auslage stellen – national und international.

Ohne die oft zitierte „Rodel-Familie“ wäre die Veranstaltung trotz des großen Budgets jedoch nicht abzuwickeln. Allein 80 Volunteers und 25 Kampfrichter sind an den vier WM-Tagen im Einsatz. „Bei diesen Zahlen sind die ganzen Vereinsmitglieder noch gar nicht erwähnt, die fast rund um die Uhr in den Zelten und Standeln am Eiskanal arbeiten. Mit diesen kommen wir auf 150 ehrenamtliche Helfer. Selbst die Mamis unserer Athleten backen Kuchen, einfach ein toller Zusammenhalt“, schwärmt der ÖRV-Funktionär und fügt hinzu: „Ex-Athleten nehmen sich zum Teil eine Woche Urlaub, nur um mithelfen zu können.“

Neben tollen sportlichen Bewerben hofft Prock vor allem auf reges Zuschauerinter­esse. Insgesamt 10.000 Fans an den drei Wettkampftagen wünscht sich der ehemalige Weltmeister. „Sollte wir zum Auftakt am Freitag bei den Sprintbewerben eine Medaille erobern, dann könnte dies noch einen zusätzlichen Schub in Sachen Zuschauern bedeuten“, hofft der 52-Jährige.

Dass man durch das gleichzeitig stattfindende Nordic Combined Triple in Seefeld und die alpinen Weltcup-Rennen der Herren im nahegelegenen Garmisch Zuschauereinbußen verzeichnen könnte, glaubt Prock nicht: „Pech für Seefeld und Garmisch“, scherzt er. „Nein, ernsthaft, das ist natürlich nicht optimal.“

Welch Bedeutung eine Heim-WM für die Aktiven hat, weiß der ÖRV-Sportdirektor übrigens aus eigener Erfahrung: 1987 holte er Gold, zehn Jahre später kam auch noch Silber zur Medaillensammlung hinzu. „Die Organisation war bei Weitem nicht so professionell wie heute, Absperrungen oder Pressekonferenzen, das hat es damals alles nicht gegeben“, erinnert sich Prock zurück. So musste das Rennen nach seiner Goldfahrt 1987 unterbrochen werden (Anmerkung: Es waren noch Athleten ohne Medaillenchance am Start), da die Fans die Bahn stürmten. „Das war mit Abstand der emotionalste Moment meiner Karriere“, betont Prock.