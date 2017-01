Von Daniel Suckert

Innsbruck – Hart, aber herzlich – so könnte man die Kollegschaft zwischen Alexander Tusch und Murat Yenipazar im Hypo-Lager wohl am besten beschreiben. Obwohl beide um dieselbe Position (Aufspieler) kämpfen, verstehen sie sich außerhalb des glänzenden Parketts ausgezeichnet. Wer heute (20.15 Uhr, ORF Sport Plus) gegen Vizemeister Aich/Dob ran darf, stand noch nicht fest.

„Gibt es keine Rivalität, gibt es keinen Fortschritt“, sagte der türkische Nationalspieler stellvertretend für die sportlich befruchtende Beziehung der beiden. In dasselbe Rohr blies auch sein österreichisches Pendant. Tusch: „Die Spannung tut uns beiden gut. Wir wissen, dass wir nicht nachlassen dürfen, und das sorgt für eine positive Steigerung.“

Am Anfang der Saison hatte Yenipazar leicht die Nase vorne, aber schon bald übernahm „Tuschi“ das Ruder. An der Kollegschaft änderte das nichts. Beide trinken oft einen Tee miteinander – der Schmäh rennt ebenso.

Anfang Jänner wäre dem 23-jährigen Yenipazar aber fast der Schmäh ausgegangen. Denn die Ausgeglichenheit der beiden Akteure sorgte vor allem bei Hypo-Manager Hannes Kronthaler für Ärger. Der hatte überlegt, den Legionär auszutauschen – Headcoach Daniel Gavan hatte damit aber keine Freude. Der gebürtige Rumäne sieht in der Ausgeglichenheit seiner Schützlinge eine große Chance: „Das ist ein Vorteil, wenn es bei einem nicht läuft.“

Was die Stärken des anderen betrifft, nennt Tusch den Spielwitz des türkischen Mitspielers als großes Plus – die Nummer 17 schwärmt von der sehr guten Technik des Innsbruckers und deutet dabei auf seine Hände.

Was generell das Leben in Innsbruck betrifft, musste „Novi“ Yenipazar sich erst einmal umgewöhnen. Schließlich kommt er aus der Millionenstadt Istanbul. Da dürfte die 130.000 Einwohner „kleine“ Stadt Innsbruck zunächst einen Kulturschock dargestellt haben.

Der größte Vorteil in der Tiroler Landeshauptstadt sei aber der Frieden. Denn der herrscht augenblicklich nicht in der Türkei. Angst um seine Familie habe er keine: „Meine Eltern sind außerhalb der Gefahrenzone.“

Nicht gerade friedlich werde es heute gegen Aich/Dob ablaufen. Natürlich nur von der sportlichen Seite aus betrachtet. Gegen den Vizemeister wollen sich die Tiroler endgültig Platz eins im Meister-Play-off sichern. Die ersten beiden Duelle endeten mit zwei Siegen des Hypo Tirol Volleyballteams: Auswärts gab es ein 3:1 (AVL), in der MEVZA fügte der Meister den Kärntnern daheim ein 3:0 zu.

Bei Tusch und Yenipazar spielt es in Summe weniger eine Rolle, wer am anderen Ende des Netzes aufschlägt. Beide kämpfen am Ende des Tages um einen Stammplatz. Auch wenn sie die Ziele des Teams in den Vordergrund rücken: „Wir sind elf Spieler in der Mannschaft und am Ende müssen wir die geforderten Titel holen“, sagte Yenipazar. Etwas, was Manager Hannes Kronthaler sehr gerne hören wird.