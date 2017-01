Von Alex Gruber

Innsbruck – Zwölf Punkte Rückstand auf Winterkönig LASK legen den Schluss nahe, dass der FC Wacker Innsbruck in dieser Saison nicht mehr um den Titel in der Sky Go Erste Liga mitspielen kann. Und wirtschaftliche Turbulenzen lassen den Transfererlös für Alexander Riemann, der seinen Vertrag bei den Schwarzgrünen nicht verlängern wollte, als absolut logisch erscheinen. Zudem zeigte die Formkurve beim verletzungsanfälligen deutschen Flügelflitzer, der im Sommer 2015 ablösefrei ans Tivoli kam und in 39 Spielen sieben Treffer erzielte, im Herbstdurchgang eher nach unten.

Dass der FC Wacker in einem möglichen Ringen um die Lizenz im Frühjahr sportlich die „Segel“ weitgehend streicht, will Alfred Hörtnagl aber entschieden von der Hand weisen: „Manchmal kommt am Ende der Transferzeit noch Bewegung rein“, erklärte der General Manager gestern. Um angesprochen auf einen möglichen „Ausverkauf“ gleich hinzuzufügen: „Wir wollen den positiven Trend, den wir unter Thomas Grumser hatten, weiterziehen. Und ich würde abwarten, ob in den nächsten Tagen nicht noch etwas dazukommt. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wir sind noch nicht fertig.“

Während der 24-jährige Riemann gestern beim Liga­konkurrenten in Linz seinen Medizincheck erfolgreich absolvierte und einen Zweieinhalb-Jahres-Vertrag bis Sommer 2019 unterschrieb, spulte der FC Wacker in Absam sein Trainingsprogramm ab. Wacker-Coach Karl Daxbacher reagierte gelassen: „Er wollte nicht verlängern und wir müssen ja für nächstes Jahr mitplanen. Man muss die Kräfte für die nächste Saison konzentrieren.“ Und ist immer noch ausreichend aufgestellt. Morgen (13 Uhr) steigt in Imst der nächste Test gegen den FC Vaduz.