Von Alex Gruber

Innsbruck – Fünf Niederlagen in Serie (zuvor drei am Ende des Grunddurchgangs) stellt Haie-Coach Rob Pallin seiner Truppe nicht in Rechnung, zumal nach der vorzeitigen Qualifikation fürs Play-off und dem darauffolgenden Spannungsverlust samt der Spielpausen für den ein oder anderen Leistungsträger kurz eine neue Rechnung begann.

Dass wieder mehr kommen muss, weist der 50-jährige Amerikaner aber nicht von der Hand: „Wir müssen zehn Prozent mehr geben – jeder Einzelne.“ Dass in Salzburg mit Andrew Clark (Nebenwirkungen einer leichten Gehirnerschütterung) ein absoluter Leistungsträger fehlte, kam erschwerend dazu: „Wenn einer fehlt, ist es nicht gut für dieses Team“, erneuert Pallin. Personellen Zuwachs, bestätigte Obmann Günther Hanschitz, werde es aber nur im Falle einer langfristigen Verletzung geben.

Es ist, wie es ist. „Wir müssen am Freitag gegen den KAC einen Weg finden, um zu gewinnen“, sinniert Pallin und denkt dabei an ein „2:1 oder 3:2“: „Die Tage, an denen wir vier, fünf oder sechs Tore geschossen haben, sind vorbei. Das müssen wir realisieren.“

In Salzburg rückte mit Clemens Paulweber ein 20-jähriges Eigengewächs in die dritte Linie vor, die Zwischenrunde will/muss Pallin auch zu solchen Tests nutzen. Dass die Luft unter den Top sechs dann zuweilen sehr dünn ist, liegt auf der Hand. Das wissen Insider. Die Fans lechzen nach drei Heimniederlagen in Serie am Freitag (19.15 Uhr) aber wieder nach einem Erfolg.