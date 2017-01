Innsbruck – Die nahende Hoffnungsrunde drängt man bei den Damen der TI apo­grossergott Volley heute tunlichst beiseite. Ein Derby setzt ja immer besondere Kräfte frei. Genauso, wie das der neue Trainer Bene Frank macht, der für neue Kommunikation am Spielfeld sorgt. Den neuen Spirit will man heute nicht nur den eigenen Fans in der Innsbrucker USI-Halle, sondern auch den TV-Sehern aus ganz Österreich vermitteln. Die TI spielt als Tabellenneunter und Außenseiter auf Faktoren wie Tagesverfassung und Momentum an. Dann lassen sich die eigenen Finger vielleicht schmerzhaft in die Favoritenrolle des VC Tirol (3:1-Sieger im ersten Derby) bohren.

„Bei einem Stadtderby kann man keinen Favoriten herausstreichen“, erinnert sich seitens des VC Tirol Grande Dame Therese Achammer an so manche Partie, die nicht der Papierform entsprach. Halte Coach Jean-Michel Roche aber den entsprechenden Masterplan bereit, dürfe es keine Zweifel am Sieger geben: „Wir sind spielerisch sicher weiter als letzte Saison. Wenn die Taktik stimmt und uns alles aufgeht, hat die TI keine Chance.“ Achammer – bereits am Samstag wartet auf beide Teams in der Austrian Volley League das nächste Spiel – geht einen Schritt weiter: „Wir wollen auf der Gewinnerseite bleiben. Und wenn wir die TI nicht schaffen, wird danach auch nicht viel gehen.“ Schon morgen (20.30 Uhr) trifft man im Landessportcenter auf den Tabellenzweiten Linz/Steg. Spielerinnen wie Topscorerin Brianna Beamish sollten heute zunächst für die Derby­hoheit sorgen. (lex)