Von Alex Gruber

Innsbruck – „Wir sind nicht zufrieden mit den Top sechs, ich bin nicht zufrieden. Unsere Fans sollen wissen, dass wir mehr wollen“, eröffnet Haie-Coach Rob Pallin nach zwei Niederlagen in der Platzierungsrunde sein Plädoyer: „Es geht darum, wieder ein Spiel zu gewinnen.“ Das wird ohne Andrew Clark, der an den Nachwehen einer Gehirnerschütterung leidet, nicht leicht. Der Kanadier kassierte schon vor zweieinhalb Wochen einen folgenschweren Check, dessen Begleiterscheinungen er zunächst nicht an sich ranlassen wollte. Pallin nimmt ihn dieses Wochenende vorsichtshalber raus.

Der Rest des Teams muss die Detailarbeit vor dem eigenen Kasten erledigen. Der Score dürfe ruhig einmal ein „2:1 oder 3:2“ anzeigen. Das wird gegen den Rekordmeister aus Kärnten ein heißes Unterfangen. Denn den KAC begleitete in den ersten beiden Begegnungen gegen die Vienna Capitals (5:0) und Linz (4:1) ein Hauch von Rock’n’Roll. „Sie spielen im Moment das beste Hockey“, weiß Pallin. Zukunftsaktie Philipp Lindner stimmt ein: „Es gibt im Moment keine heißere Mannschaft als den KAC.“

Heimkehrer Lindner ist einer jener, bei denen der Pfeil nach oben zeigt. Die Zeiten in der Athletenschmiede bei Red Bull Salzburg und Gastspiele in der russischen U21-Liga führt er als lehrreiche Zeiten an: „Das hat mich weitergebracht. Der Konkurrenzkampf war groß. Man wird geprägt, dass man sich durchsetzen muss. Es hat mir vor Augen geführt, dass es ein knallhartes Geschäft ist.“ Ein früher Reifeprozess, den der 21-jährige Verteidiger seit Wochen im Haifischbecken beweist. Dass die Einberufung ins A-Team ausblieb, kommentiert er cool: „Das ist mehr Motivation als Niederlage für mich. Ich habe Zeit, mich zu entwickeln.“ Die Entschlossenheit dazu sieht man ihm zwischen den Schultern an. „Im Moment fehlt uns das berühmte Euzerl“, hofft Lindner, dass die Scheibe heute für die Haie springt.