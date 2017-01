Cortina d'Ampezzo - Die Schweizerin Lara Gut hat die Weltcup-Abfahrt der Ski-Damen in Cortina d'Ampezzo gewonnen. Gut war bei ihrem fünften Saisonsieg am Samstag fünf Hundertstel schneller als die Italienerin Sofia Goggia, Ilka Stuhec aus Slowenien lag 0,47 Sekunden zurück. Beste Österreicherin war Nicole Schmidhofer als Fünfte. Ein Sturz von Lindsey Vonn ging offenbar glimpflich aus.

Die US-Amerikanerin, die in der Vorwoche in Garmisch-Partenkirchen die Abfahrt gewonnen hatte, rutschte wie am Freitag im Training von der Strecke und wurde vom Sicherheitsnetz aufgefangen. Vonn, die bereits zahlreiche schwere Verletzungen hinter sich hat, stand aus eigener Kraft wieder auf und fuhr ins Ziel, wo sie von kleineren Wehwehchen sprach.

Anna Veith belegte in ihrer ersten Abfahrt seit März 2015 den 19. Platz. Gut liegt in der Gesamtwertung nunmehr 30 Punkte hinter der führenden Mikaela Shiffrin. (APA)