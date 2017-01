Die Österreicherin Nadine Fest hat am Montag im alpinen Ski-Europacup in Chatel in Frankreich eine aus Super-G und Slalom bestehende Kombination gewonnen. Rosina Schneeberger fixierte mit einem Rückstand von 0,12 Sekunden einen ÖSV-Doppelsieg. In der Europacup-Gesamtwertung belegt Fest mit 488 Punkten hinter den Norwegerinnen Kristin Lysdahl (786) und Kristina Riis-Johannessen (736) Rang drei. (APA)