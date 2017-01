Von Günter Almberger

Innsbruck – Wenn an einem Tag Sportgrößen wie Roger Federer oder Marcel Hirscher triumphieren und Rodeln in Tirol trotzdem in aller Munde ist, dann ist bei der WM in Igls vieles richtig gelaufen. Wolfgang Kindl überstrahlte mit seinen zwei Goldmedaillen die komplette Veranstaltung. Am Tag nach den Titelkämpfen galt es aber noch einmal genau hinzublicken und Bilanz zu ziehen – sportlich, wirtschaftlich und hinsichtlich der oft zitierten „Nachhaltigkeit“.

Sportlich war die Heim-WM mit zwei Titeln und einer Silbernen ein voller Erfolg. Damit wurde das vom österreichischen Verband (ÖRV) geforderte Ziel von drei Medaillen erreicht. Wenn man allerdings berücksichtigt, dass es sieben Bewerbe gegeben hat, wirkt die Ausbeute nicht all zu groß. „Klar, geht alles auf, gewinnen wir mehr. Aber im Sport geht es schnell, dass man auch leer ausgeht. Man kann auch dreimal Vierter werden, am Ende zählen nur die Medaillen. Darum sind wir als Verband mehr als glücklich mit dreimal Edelmetall. Besonders schmerzt der fünfte Platz in der Team-Staffel. Es sollte einfach nicht sein“, erklärte ÖRV-Sportdirektor Markus Prock.

Zwischen den Jubelchören gab es im Herren-Team aber auch einige kritische Stimmen. Da außer Kindl keiner die internen Qualifikationskriterien (mindestens ein sechster und ein achter Platz im Weltcup) erfüllte, wurde eine Woche vor der WM eine Ausscheidung in zwei Läufen gefahren. Dies sei an die Nerven gegangen und habe viel Energie gekostet, waren sich die Quali-Teilnehmer Armin Frauscher, David Glerischer, Jonas Müller und Reinhard Egger (verpasste die WM) einig. Für Prock war der eingeschlagene Weg trotzdem der richtige: „Mit sechs Herren haben wir ein Luxusproblem. Doch die Regeln waren klar. Ich fordere von meinem Team einstellige Weltcup-Ergebnisse. Jeder will fix dabei sein, dafür müssen sie einfach schnell genug sein. Wenn die Leistung nicht erbracht wird, ist eine Quali unausweichlich.“ Die Stubaier Rodel-Legende hofft, dass durch die Erfolge von Kindl ein Ruck durch die ganze Mannschaft geht. Die Truppe wisse, dass man auf dem Materialsektor gut aufgestellt ist. Jetzt müsse nur noch jeder seine eigenen Qualitäten abrufen.

Mit 9000 Fans an den drei Wettkampftagen blieb man knapp hinter den Erwartungen zurück. Ein Grund dafür könnten die „Konkurrenzveranstaltungen“ mit dem „Nordic Combined Triple“ in Seefeld und dem Ski-Weltcup der Herren in Garmisch gewesen sein. „Das ist schwer zu beurteilen. Förderlich war es mit Sicherheit nicht. Wir sind mit den Besucherzahlen dennoch zufrieden“, analysiert Prock, der auch Mitglied im Organisationsteam war. Großes Lob gab es auch von Seiten des Internationalen Rodelverbandes FIL. Präsident Josef Fendt sprach gar von einer „perfekten Weltmeisterschaft“.

Für die Veranstalter gab es lediglich bei den Helfern noch Luft nach oben. „Wir brauchen künftig noch mehr Leute. Wir hatten durch die Unterstützung der Vereine insgesamt zwischen 200 und 250 Leute im Einsatz. Da sind wir aber an unsere Grenzen gestoßen. Da brauchen wir künftig bei Großveranstaltungen noch mehr“, betonte Prock. Finanziell hingegen macht er sich keine Sorgen. „Wir haben uns in unserem Budget von 800.000 Euro bewegt. Ob dann am Ende ein Plus herausspringt, das wir in den Nachwuchs investieren wollen, werden wir erst sehen, wenn alles abgerechnet ist.“