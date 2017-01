„Die Zeiten, als wir für unsere Hallenmeisterschaften nach Vorarlberg auswandern mussten, sind vorbei“, freute sich Reinhard Kessler, Präsident des Tiroler Leichtathletikverbandes. Noch ist die neue WUB-Halle in Innsbruck zwar noch nicht ganz fertig, für das Training steht sie aber bereits seit November zur Verfügung, am Wochenende auch für die Tiroler Meisterschaften. Jeweils zwei Goldmedaillen in der allgemeinen Klasse holten sich Riccardo Klotz, Andre­a Obetzhofer und Marina Kasere­r. (sab)