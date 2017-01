Von Alex Gruber

Innsbruck, Kitzbühel – Elf Punkte Rückstand auf die Zeller Eisbären kommen in der Qualifikationsrunde B – nur der Erste löst ein Viertelfinal-Ticket – einer „mission impossible“ gleich. Dafür müssten die Adler aus der Gamsstadt wohl mindestens sieben der verbleibenden neun Spiele gewinnen.

Ganz nüchtern betrachtet spielt man den Puck in die Zukunft. „Beweisen muss man sich immer“, wie Vizepräsident Michael Widmoser meint. Die Jahre der Liga-Wanderschaft – die Kitzbüheler spielten in den vergangenen fünf Jahren in der National Amateure Hockey League (ein Jahr) und der International League (vormals Nationalliga/3 Jahre) vor – sollen sich in der Sky Alps Hockey League fortsetzen. Am Budgetplan wird gebastelt, zunächst werden die Gespräche mit den heimischen Cracks gesucht, um Stimmungen auszuloten.

Apropos Stimmungen: Eine nahende Ligasitzung, zunächst voraussichtlich unter den sieben österreichischen Klubs (weiters: Feldkirch, Lustenau, Bregenzerwald, Red Bull Juniors, Zell am See und KAC II) soll eine Bestandsaufnahme gewähren, wie es mit der (übermächtigen) italienischen Konkurrenz und den starken Slowenen (Jesenice klopfte im Sommer ja auch um eine Wiederaufnahme in der Erste Bank Eishockeyliga an) weitergehen soll. „Vielleicht sollte man die Spielstärke angleichen“, führt Widmoser aus und spielt damit auf eine mögliche Legionärsreduktion bei den Topteams an. Die Kluft zwischen den Grunddurchgangs-Dominatoren aus Ritten (77 Punkte) und dem Pustertal (76) zu Kitzbühel (32) liest sich groß. „Es ist eine Gratwanderung“, führt Widmoser das Dasein aus. Der EC Kitzbühel sei aber in die Sky Alps Hockey League gekommen, um zu bleiben.

Weil Kitz-Coach Joe West gut mit seinem Landsmann und Haie-Trainer Rob Pallin (wurde im Sportpark als Zuseher gesichtet) konnte, gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Innsbruckern um vieles besser als in den vergangenen Jahren. Viele junge Haie (Ebner, Saringer, Andreas Huber, Schramm, ...) konnten in Liga zwei wertvolle Spielpraxis sammeln. In Innsbruck wird ohnehin die Zukunft überdacht, zumal die Erste Bank Young Stars League mit all ihren weiten Auswärtsfahrten als ordentlicher Budgetposten drückt. Und Pallin nannte die Sky Alps Hockey League als gute Zwischenstation, zumal der Sprung von den Youngsters zu einer EBEL-(Stamm-)Kraft wohl nur für Ausnahmetalente realistisch erscheint. Vielleicht kommt eine „echte“ Kooperation zwischen dem HCI und Kitzbühel zustande.

Eliteliga: Unter Tirols besten Amateuren steppt heute in Kufstein beim Derby gegen Kundl der Bär. Die Festungsstädter können mit einem Heimsieg in der regulären Spielzeit das Play-off fixieren.