Dorta zum FC Wacker: Einen Tag nach der Verpflichtung von Ante Roguljic gab der FC Wacker Innsbruck den nächsten Neuzugang bekannt. Felipe Dorta wechselt leihweise bis Sommer von der SPG Pasching/LASK Juniors ans Tivoli. Der 20-jährige Offensivspieler erzielte im Herbst in 15 Partien sieben Tore für die Oberösterreicher.

Leverkusen holt Bailey: Der deutsche Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich am letzten Tag der Wintertransferzeit mit Offensivspieler Leon Bailey verstärkt. Wie der Werksclub am Dienstag mitteilte, erhält der 19-jährige Jamaikaner einen Vertrag bis 2022. Bailey spielte zuletzt beim belgischen Europa-League-Teilnehmer KRC Genk und traf dabei auch in den Gruppenspielen gegen den SK Rapid.

Über die Höhe der Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht. Nach Informationen des Fachmagazin „kicker“ zahlte der Verein der ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan rund zwölf Millionen Euro. Bailey hatte 2011 als 14-Jähriger ein Probetraining bei Rapid absolviert und kickte danach fast zwei Jahre in Anif.

Pato wechselt nach China: Mit dem brasilianischen Stürmer Alexandre Pato geht ein weiterer internationaler Fußballstar dank eines Millionendeals nach China. Der 27-Jährige wird von Villarreal zum Super-League-Aufsteiger Tianjin Quanjian wechseln, wie der spanische Erstligist am Dienstag bestätigte. Kolportierte 18 Millionen Euro soll der vom Italiener Fabio Cannavaro trainierte Club für Pato überwiesen haben.

Stuttgart angelt sich Ofori: Der VfB Stuttgart verstärkte am letzten Transfertag noch einmal sein defensives Mittelfeld. Die Schwaben nahmen den 21-jährigen Ghanaer Ebenezer Ofori von AIK Solna unter Vertrag. Der Nachwuchs-Teamspieler unterschreibt bis Sommer 2020.