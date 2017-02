Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Am schönsten sind für Tirols Olympia-Judokämpferinnen wohl die Samstage. „Das ist unser Cheat Day“, sagt Bernadette Graf und beschreibt damit 24 Stunden, an denen es am Esstisch kaum Verbote gibt. Sonst wird ein Ernährungsplan eingehalten. Wenig Kohlenhydrate, viel Fleisch, Fisch und Gemüse. „Außer vor einem intensiven Training, da sind auch immer Nudeln dabei“, ergänzt Katharina Unterwurzacher.

Beide müssen bei Wettkämpfen ein bestimmtes Gewicht auf die Waage bringen: Unterwurzacher maximal 63 kg und Graf höchstens 70. „Drei, vier Kilo abzunehmen ist also für uns nichts Außergewöhnliches“, sagt Graf.

Im Eiskanal gilt Gegenteiliges. Weltmeisterrodler Wolfgang Kindl und Skeleton-Vizeeuropameisterin Janine Flock brauchen Körpergewicht, das sie schneller ins Ziel bringt. „Es ist ein schmaler Grad zwischen genug Kilos zu haben und doch am Start schnell zu sein“, weiß der Natterer. Athletisch müsse man aber auch bleiben, „und sich vor allem wohlfühlen“, stimmt Flock zu. Zwar dürfen beide mit Blei am Körper (Rodeln) oder einem schwereren Schlitten (Skeleton) das Gesamtgewicht auffetten, zu viel andere Kilos brächten aber vor allem am Start Nachteile.

Leichtathlet Riccardo Klotz lässt das kalt. Als Stabhochspringer spiele die körperliche Statur keine große Rolle. „Das ist das Schöne an unserem Sport. Es ist egal, ob du 1,76 m groß bist wie Weltrekordler Lavillenie, oder fast zwei Meter“, erklärt der Scharnitzer, Dritter der Europäischen Olympischen Jugendspiele.

Pizza steht dennoch als eine Lieblingsspeise bei den fünf Tiroler auf dem Plan, für die Judokämpfer fast jeden Samstag, für die im Eiskanal Aktiven zwischendurch und für alle gestern. Zugunsten der österreichischen Sporthilfe kochten sie im Inns­brucker Restaurant Vapiano auf, belegten unter Blitzlichtgewitter je nach Geschmack den Germteig, Kindl etwa mit Salami. Am leichtesten verdaut­e die italienische Spezialität wohl Springer Klotz: „Gott sei Dank brauche ich keine Diäten. Ich nehme dann einfach einen härteren Stab.“