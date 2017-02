Von Roman Stelzl

Innsbruck – Mit einem kurzen „Das passt gut“ und „Es ist besser als gedacht“ beginnt Thomas Kammerlander das Gespräch. Der Ötztaler Naturbahnrodler ist gewohnt bescheiden, zurückhaltend, einsilbig. Er stapelt tief – und dabei gibt es jetzt so viel wie nie zum Vorzeigen, zum Prahlen, zum Stolz-Sein. Denn Kammer­lander ist in der Form seines Lebens.

Mit zwei Siegen, drei zweiten Plätzen und einem dritten Rang gibt der 26-Jährige im Weltcup den Ton an. Das letzte Rennen gewann Kammerlander am Sonntag in Deutschnofen (Südtirol), nach sechs von sieben Bewerben trägt er das Gelbe Trikot – und damit fehlt ihm nur noch ein Rennen zur Verwirklichung seines großen, einzigen sportlichen Traums: der Gewinn des Gesamtweltcups.

„Das war bei mir schon immer an erster Stelle. Darüber reden wir ja schon seit Jahren. Heuer schaut es wirklich gut aus“, sagt Kammerlander. Derzeit beträgt der Vorsprung auf Titelverteidiger Patrick Pigneter 25 Punkte. Heißt also: Gewinnt der Südtiroler beim Finale, muss Kammerlander Zweiter werden.

Aber so weit soll es nicht kommen. „Ich darf maximal einen Platz hinter ihm liegen, aber mein Ziel ist gewinnen. Wir hatten zuletzt 2003 einen Gesamtweltcup-Sieger aus Österreich. Wird Zeit, dass sich das ändert“, ergänzt der Spenglermeister, der am 18. Februar auf seiner Heimstrecke in Umhausen, auf der er täglich trainiert, um den Titel fährt. Dort liegt auch das Geheimnis seiner Stärke: eine eisige Rennbahn, kalte Trainingstage. „Jetzt ist endlich ein richtiger Winter. Mein Material war schon immer für tiefere Temperaturen ausgelegt.“

Doch nicht nur Väterchen Frost ist Erfolgsgarant. Auch der Weltverband (FIL) trug seinen Teil dazu bei. Seit dieser Saison gibt es Einschränkungen beim Material, die Schienen müssen einheitlich sein. Das soll der Vorteil von Champion Pigneter gewesen sein. „Da waren uns die Italiener immer einen Schritt voraus, waren kaltschnäuziger. Jetzt ist der Vorteil auf unserer Seite“, erklärt Kammerlander.

Und der dritte Baustein des Erfolgsmosaiks heißt Erfahrung, Disziplin. „Körperlich hab’ ich so viel wie noch nie investiert. Ich habe gleich nach dem Weltcup-Finale mit dem Training begonnen.“ Im Winter ist der Europameister von der Arbeit freigestellt – im Sommer ist der Tag im Berufsleben strikt geplant. „Ich fange um sieben Uhr morgens an, arbeite ohne Mittagspause durch, um danach trainieren zu können. Jeden Tag.“

Die dadurch gewonnene Hochform soll sich auch am Sonntag bei der WM in Rumänien auszahlen. Auch wenn der Fokus trotz fehlender Goldmedaille nicht auf der WM liegt, ist Edelmetall das Ziel. „Die Form ist gut. Ich hoffe, dass ich das hinkriege“, sagt Kammerlander. Und das klingt nun gar nicht mehr so bescheiden und zurückhaltend wie am Anfang.