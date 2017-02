Von Florian Madl

Innsbruck – Es riecht noch nicht nach Frühling. Aber demnächst soll beim FC Wacker Innsbruck ein Mann auf der Kommandobrücke für ein­e Blütezeit sorgen, der den Verein fast neun Jahre aus der Beobachterposition begleitet hat. Gerhard Stocker, bei den Fans beliebt und als Ehrenobmann zuletzt auch für Schwarz-Grün unterwegs (Bundesliga-Treffen), gilt als möglicher Nachfolger für die vakante Position des Präsidenten. „Ich werde mir das einmal in Ruhe anhören“, meinte der 65-Jährige vor einem heutigen Gespräch. Ihm gehe es vor allem darum, bei politisch Verantwortlichen im Land Gehör zu finden. Denn eines stellte der Wattener kritisch fest: „Man hat es in vielen Jahren nicht geschafft, den Verein solide zu verankern. Und es haben sich viele daran versucht.“

Seine Liebe sei nach wie vor Schwarz-Grün, aber bevor er eine Zusage abgeben werde, müssten „die Rahmenbedingungen geklärt werden“. Das Vertrauen der Fans scheint ihm gewiss, deshalb dürfte seine Nominierung vor der anstehenden Generalversammlung auf dieser Seite keine Fragen aufwerfen.

Fragen hatten sich zuletzt mehrere aufgetan, was die neue Vereinsführung anbelangt. So wurde von einem Vorstandsmitglied sogar der Seefelder Bürgermeister Werner Frießer ins Spiel gebracht. Der würdigt die Rolle des Traditionsvereins zwar, kann sich das Präsidentenamt aber „nicht vorstellen“. Zudem hat der Seefelder noch die Organisation der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2019 in seiner Heimatgemeinde zu bewerkstelligen.

Auch Dieter Bader, ehemals Vorstandsmitglied, galt als Kandidat für die Position an der Vereinsspitze. Doch das dürfte sich ebenso erledigt haben wie eine Rochade innerhalb des bestehenden Vorstands. Auch Vize­präsident Andreas Perger wurde im Rennen um die Wacker-Präsidentschaft gehandelt.

Gerhard Stocker würde nach seinem Rücktritt am 24. April 2008 an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Der 65-Jährige hatte das Amt Anfang 2003 vom damaligen Innsbrucker Vizebürgermeister Michael Bielowski übernommen und trug damals zum Durchmarsch des Vereins von der Regionalliga in die Bundesliga bei.