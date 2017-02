Von Alex Gruber

Innsbruck – „Man hat sich angenähert“, fasste Gerhard Stocker, von 2003 bis 2008 geschäftsführender FCW-Obmann, Gespräche mit wichtigen Vertretern am gestrigen Tag zusammen. Ob er nach dem freiwilligen Rückzug von Josef Gunsch tatsächlich als Wacker-Präsident in die Bresche springt, lässt er vor weiteren Gesprächsrunden in dieser Woche offen. Aber eines erklärt Stocker, der den Schwarzgrünen als helfende Hand auch in den vergangenen Jahren stets zur Verfügung stand, ganz klar: „Die Vergangenheit muss endlich ruhen, nachdem 15 Jahre unter unterschiedlichen Führungen nachhaltig nichts gegangen ist. Es gehört eine extreme Veränderung her, sonst hat der FC Wacker keine Chance mehr – und pragmatisch gesehen muss man dann zusperren.“

Die Lage ist womöglich prekär, aber nicht gänzlich hoffnungslos. Und aus Stocker, in manchen Sequenzen auch Visionär, der es sich als Pensionist auch einfach auf der Couch zuhause gemütlich machen könnte, spricht ein Positivdenker: „Resignation war in meinem Leben nie eine Option.“

Dass es mit dem guten Willen alleine nicht getan ist, liegt auf der Hand: „Jeder muss sich rund um den FC Wacker seiner Verantwortung bewusst sein.“ Gemeinsam müsse „gemeinsam“ heißen und nicht in Wörtern wie „gemein“ oder „einsam“ enden, die in dem Wort stecken. „Vielleicht ist jetzt die Zeit für eine positive Wende. Oder es macht ein anderer ...“, lässt sich Stocker, der nur einen Steinwurf vom Wattener Gernot-Langes-Stadion wohnt, seine Entscheidung offen. Sechs Tage und 60 Stunden, wie früher stünde er als Obmann aber nicht mehr zur Verfügung. Was wohl nichts an seinem Know-how – er agierte auch als Bundesliga-Vizepräsident – und am schwarzgrünen Herzblut ändert.

Die Spannung bleibt bis 19. Februar erhalten. Am sportlichen Sektor kann die Dax­bacher-Truppe am Samstag bei Bundesliga-Leader Altach die Form überprüfen.