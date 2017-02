Von Alex Gruber

Innsbruck — Nach drei Niederlagen und nur einem Sieg entpuppt sich die Platzierungsrunde unter den Top sechs für die Haie bislang als hartes Brot. Ein Umstand, der auch dem Ausfall von Top­scorer Andrew Clark — er wird nach einer übergangenen Gehirnerschütterung auch diese Woche pausieren — geschuldet ist. „Wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Es ist eine Gelegenheit für die Jungen, Erfahrungen zu sammeln, auch wenn der eine oder andere Wechsel einmal nicht so gut geht", lebt Tyler Spurgeo­n Mentaliät vor. Mit Jason De­Santis fällt am Donnerstag ein weiterer Legionär verletzungsbedingt aus. Und der Klub legte transfertechnisch ja nicht nach. Da trifft Spurgeons Aussage den Nagel auf den Kopf: „Wir müssen besser spielen. Jeder von uns muss ein besserer Spieler sein." Heute ganz besonders.

Vielleicht hat Headcoach Rob Pallin auch genau wegen dieser Einstellung, dem Kehren vor der eigenen Haustür, den 30-jährigen Kanadier in dieser Saison zum neuen Captain ernannt. Spurgeon arbeitet Hockey, verkörpert Leidenschaft und Energie. Am Eis und in der Kabine. „Wir müssen die Motivation halten und die Energie nach oben bringen. Momentan vermissen wir das berühmte Etwas", weiß der Routinier, dass der Teufel im Detail steckt. Denn der Glaube in dieses Team sei ungebrochen: „Von meinen elf Profi-Saisonen ist diese eine der besten. Es hat vielleicht zwei vergleichbare gegeben, wo das Feeling ähnlich war. Bei uns herrscht eine ganz spezielle Stimmung." Eine, die man am Donnerstag gegen die Black Wings aus Linz (zuletzt starker Sieger über Wien und Salzburg) in einen Heimsieg ummünzen will. So wie am 20. Oktober des Vorjahres, als Spurgeon in der Verlängerung mit einem unwiderstehlichen Antritt zum 2:1-Sieg traf.

„Nicht jede Nacht läuft gleich", weiß Spurgeon, dass in einem einzelnen Spiel ziemlich viel passieren kann. Das eigene Upgrade sei auch mit Blickrichtung Play-off notwendig: „Da treffen wir auf die besten Klubs." Schon am Samstag steigt in der Stahlstadt das „Rückspiel".

In Sachen Vertragsverlängerungen hält sich der Klub vorerst bedeckt, Spurgeon würde gerne an Bord bleiben: „Die Vorsaison war eine der härtesten, diese ist gut. Ich habe dieses Team wachsen gesehen und will hier nicht nur eine gute Saison haben." Einer wie Tyler, dessen Bruder Jared in der NHL bei Minnesota Wild spielt, will stets mehr.