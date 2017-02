Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – „Natürlich habe ich früher zum großen Werni Stock aufgeschaut“, lacht Phi­lipp Kundratitz. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Der 21-jährige Innsbrucker und der 29-jährige Zillertaler begegnen sich nicht nur auf Augenhöhe, sie sind Freunde. Und gemeinsam will das Duo beim Air+Style in Innsbruck Tiroler Duftmarken setzen.

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein: Während Kundratitz noch nie bei einem Air+Style in Innsbruck dabei war, kennt Stock die Veranstaltung (fast) so gut wie seine Westentasche. Und trotzdem kam die Teilnahme diesmal relativ überraschend. Schließlich rückte Stock kurzfristig für den verletzten Matthias Weißenbacher nach. „Die Hoffnung habe ich immer gehabt“, gesteht Stock, der schon länger als Back-up-Fahrer eingeplant war. Der Routinier gehe „völlig ohne Druck“ in den Bewerb. „Es gibt 30 gute Fahrer und es zählen nur die besten zwei Runs. Ich fühle mich jedenfalls gut und freue mich total.“

Eine Aussage, die auch Kundratitz sofort unterschreiben würde. „Es wäre natürlich super, wenn ich daheim auch am zweiten Tag dabei bin“, hofft der Innsbrucker, dass er den Qualifikations-Cut am Freitagabend übersteht.

Der Heim-Air+Style sei natürlich „etwas ganz Besonderes“. Schon vergangenes Jahr hätte er dabei sein sollen, eine Verletzung machte vorerst aber einen Strich durch die Rechnung. Am Freitag wird ein Kindheitstraum endlich in Erfüllung gehen. „Das kann man nicht mit Peking vergleichen“, erzählt Kundratitz vom Air+Style-Contest im Olympiastadion von 2008, den er vergangenes Jahr auf Platz 16 abgeschlossen hat. „Das Stadion ist so groß, dass kaum Stimmung aufkommt.“ Das wird am Freitag anders sein.

Eine Tatsache, die auch Stock bestätigt. „In China ist es super. Aber wenn du in Peking gut fährst, interessiert das niemanden. In Innsbruck ist das anders. Es ist ein legendärer Contest.“ Einer, in dessen Geschichtsbüchern Stock (u. a. Platz drei 2011) seinen Eintrag längst sicher hat. Kundratitz will sein eigenes Kapitel schrei­ben. Eines ist sicher: Freuen würden sich beide auch für den jeweils anderen.