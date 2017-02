Von Alex Gruber

Innsbruck – Bei den Final­turnieren der U16 und U18 am vergangenen Samstag spielte in Kirchbichl und in Hötting West seitens der Unio­n zeitgleich offenbar das „doppelte Lottchen“ vor – Akademie-Kicker Bora Adam stand da wie dort im offiziellen Spielbericht, der sich im Online-Format des Tiroler Fußballverbandes problemlos abrufen lässt. Dafür hätte man den Nachwuchskicker aber wahrscheinlic­h wie früher in der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“ in Sekundenschnelle über gut 60 Kilometer hin und her beamen müssen. Der Sarkasmus sei an dieser Stelle verziehen.

Während Bora Adam tatsächlich im Unterland bei der U16 im Union-Dress Silber holte, spielte in Hötting West mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sein Zwillingsbruder Berk Adam vor, der im Fußball-Internat von Bad Aibling und nicht mehr bei der Union gemeldet sein soll. Auf dem Innsbrucker Parkett holte Berk Adam mit der Union (Veranstalter) Platz eins vor der WSG Wattens, das dazugehörige Meisterbild wurde in der TT veröffentlicht. Schon kurz nach Bekanntwerden der Causa soll es in Foren rundgegangen sein, seitens der WSG Wattens wollte sich gestern niemand offiziell äußern. Seitens der betroffenen Union sagte Sektionsleiter Manfred Prebio: „Es gibt unsererseits keinen Kommentar. Wir warten das Verfahren des Verbandes ab.“

Fakt ist, dass ein Protest an der Geschäftsstelle des Tiroler Fußballverbandes eingegangen ist. „Es ist ein Protest bezüglich der Tiroler Hallennachwuchsmeisterschaft in der Altersklasse U18 bei uns eingegangen. Die Sitzung am Protestsenat wurde für den 9. Februar angesetzt“, ließ Alexander Viertl seitens der Geschäftsstelle des Tiroler Fußballverbandes am gestrigen Tag wissen. Viel mehr Worte wollte auch aus Verbands­kreisen niemand zu dieser Causa verlieren.

Wer die Haltung von TFV-Präsident Josef Geisler kennt, kann davon ausgehen, dass sich der Jurist mit dieser Agenda befassen wird. Bora Adam soll angeblich die Fußball-Akademie Tirol verlassen und vor einem Winter-Wechsel in das besagte Internat von Bad Aibling stehen. Damit würde er seinem Bruder folgen. Einig­e Tiroler Talente versuchen über der deutschen Landesgrenze ihr Glück.

Tatsache ist, dass Fußball und Nachwuchs in solchen Fällen – sofern sie der Wahrheit entsprechen – einen schweren Imageschaden auf Kosten der Glaubwürdigkeit erleiden, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Was wird den Youngsters vermittelt? Siegen um jeden Preis?