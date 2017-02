Von Alex Gruber

Innsbruck - Zwei verletzte Legionäre (Andrew Clark und Jason DeSantis), nur ein Sieg in vier Spielen sowie zwei vorangegangene Linzer Erfolge gegen Wien und Salzburg ließen im Vorfeld kaum einen auf die Haie setzen. Und nebenan steppte in der Olympiaworld bei der Magie-Show der „Ehrlich-Brothers" mehr der Bär.

In die Tiwag-Arena machten am Donnerstag nur gut 1000 Zuseher den Haien ihre Aufwartung. Aber jene, die stets die Treue und ungeachtet einzelner Ergebnisse schwören, kamen auf ihre Rechnung. Die Innsbrucker begannen schwungvoll und fanden in der Anfangsphase zahlreiche Einschussmöglichkeiten (Smith, Spurgeon, Lamoureux oder Schennach) vor. Seitens der Gäste klopfte Brian Lebler erst in Minute 12 das erste Mal richtig gefährlich an.

Aber quasi im Gegenzug legte HCI-Kapitän Tyler Spurgeon Gäste-Goalie Michael Ouzas mit dem „Bauernschmäh" die Scheibe ins Netz. Eine 1:0-Führung (12.), die mehr als verdient war. Die Black Wings aus der Stahlstadt kamen im zweiten Drittel zwar etwas verbessert aus der Kabine, wirkten in Summe für ihre hochkarätige Offensive aber dennoch ziemlich blutleer. Die Kritik an den Gästen war aber auch als Lob für die Hausherren zu deuten, die vieles richtig machten.

Der kurzfristige Kufenbruch bei den Eislaufschuhen von Ondrej Sedivy war zu verschmerzen. Und im ersten Powerplay des Spiels legten die engagierten Haie nach einer Traumkombination über Austin Smith, John Lammers und Hunter Bishop mit feinen Händen das 2:0 (22.) nach. Lammers scheiterte wenig später an der Kreuzlatte, ehe Bishop einen satten Ross-Schuss zum 3:0 und persönlichem Doppelpack veredelte. Im Schlussabschnitt konnte sich HCI-Goalie Andy Chiodo einige Male auszeichnen.

Das tat nach der 5:8-Niederlage in Bozen richtig gut. Und gegen den Anschlusstreffer im Powerplay durch Brian Lebler (1:3/53.) war wirklich kein Kraut gewachsen. Die Linzer drückten im Finish, nahmen den Goalie vom Eis und Lebler verkürzte (59.), ehe Smith 15 Sekunden vor Schluss den verdienten Endstand ins leere Netz besorgte. Der zweite Sieg in der Zwischenrunde und zweite Heimsieg in Serie ist sicher ein Kraftspender.