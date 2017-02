Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Kennen Sie Joachim „Joe“ Eilers? Der 26-jährige Deutsche hat als doppelter Bahnrad-Weltmeister bereits seine Spuren in der internationalen Sportwelt hinterlassen. Aber was hat der Rotschopf mit dem Bob-Weltcup in Igls zu tun? Sein Name prangt auf dem Gefährt der Tiroler Hoffnung Benjamin Maier. „Ich war überrascht, dass mich selbst Sportler wie Joachim oder auch Hans-Peter Durst (zweimal Gold bei den Paralympics 2016, Anm.) unterstützen“, erzählt der Rumer.

Auf einer Internetseite hatte der 22-Jährige „virtuelle Anschieber“ gesucht, deren Namen dann für einen Betrag von 100 Euro auf dem Bob verewigt werden. Stolze 4000 Euro hat Maier dadurch schon eingenommen. Insgesamt finden am Bob 100 Namen Platz.

Trotzdem war die Stimme des Tirolers gestern beschlagen. Ein grippaler Infakt macht Maier zu schaffen: „Ich nehme Antibiotika. Aber ich bin optimistisch, dass es sich bis zum Wettkampf ausgeht.“

Beim Heim-Weltcup will Maier – auch Anschieber Markus Sammer lag zuletzt flach – natürlich unbedingt starten. Auch Trainer-Papa Manfred ist „optimistisch, dass er starten kann. Aber die Gesundheit geht vor.“ Allzu viel dürfe man sich unter diesem Vorzeichen aber natürlich nicht erwarten. Und selbst wenn Maier – wider Erwartens – doch nicht starten kann, müssen die österreichischen Bob-Fans nicht auf einen heimischen Starter verzichten – Markus Treichl wird sowohl den Zweier- als auch den Viererbewerb in Angriff nehmen.

Und bei den Damen hat man mit Christina Hengster sowieso ein heißes Eisen im Feuer. „Ich habe ein gutes Gefühl. In Igls fahre ich immer gerne“, beginnt die Axamerin. Der bisherige Saisonverlauf sei „richtig super“ gewesen, auch wenn „wir natürlich immer kritisch sind“. Die Gesamtweltcup-Dritte zeichnet auch ihr Ehrgeiz aus.

Deshalb fand Hengster zuletzt auch kritische Worte, weil die Bobfahrer auf der Heimbahn erst rund um Weihnachten das erste Mal trainieren durften. „Ich weiß, dass das ziemlich fordernd geklungen hat. Aber es ist ja nur ein Wunsch. Man strebt immer nach den perfekten Bedingungen“, weiß Hengster, um im nächsten Atemzug klar zu stellen: „Meine Liebe zu Igls ist deshalb nicht erkaltet.“ Das kann sie am Samstag beweisen. Auch Teamkollegin Katrin Beierl wird am Start stehen. Den Anfang machen heute die Skeletoni.