Von Alex Gruber

Innsbruck – „Eine Mannschaftsleistung, toll erkämpft. Das ist das Gesicht der Haie“, sprach ein stolzer Kapitän Tyler Spurgeon am Donnerstagabend nach dem zweiten Sieg in der Platzierungsrunde. Aus weniger – neben dem langzeitverletzten Fabio Schramm fehlten ja die beiden Legionäre Andrew Clark und Jason DeSantis – wurde mit großer Disziplin und Aufopferungsbereitschaft mehr gemacht. So soll es heute in der ober­österreichischen Stahlmetropole gleich weitergehen.

„Das war rundum eine gute Leistung. Ich muss der Mannschaft Respekt zollen, vor allem da wir doch schmerzliche Ausfälle verkraften mussten“, sprach Headcoach Rob Pallin ein Pauschallob in die Runde. Im Wissen, dass es im Kampf um Platz vier und dem möglichen Heimvorteil im Play-off-Viertelfinale auch Zähler in der Fremde bedarf.

„Es war total solide. Wir sind näher zusammengerückt und haben diesen Sieg einfach gebraucht“, gestand auch Austin Smith ein. Der 28-jährige US-Amerikaner tütete den Heimsieg gegen Linz mit seinem 25. Saisontreffer ein. Wohl dem, der einen wie Smith hat. Nicht nur wegen seiner Fähigkeiten auf dem Eis, die an „Old-School-Hockey“ erinnern. Den Schnauzbart, der im 70er-Jahre-Style an einen möglichen Hauptdarsteller in einem Tarantino-Film erinnert, verehren die Fans. So einen wie Austin – die Kollegen nennen ihn auch „Barry“ – hat man gern. Eigengewächs Mario Huber wurde übrigens fürs Nationalteam und den Österreich Cup in Graz (9. bis 11. Februar) nachnominiert.

Qualifikationsrunde: Während sich die Top sechs in der Platzierungsrunde „nur“ um das Pick-Recht matchen, wird’s in der unteren Tabellenhälfte heiß. Die Graz 99ers sind zwar so gut wie durch, im Kampf um den zweiten Play-off-Platz halten aber alle anderen Teams noch Chancen.