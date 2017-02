Eliteliga: Die Wattener Pinguine haben es doch noch ins Play-off der Eliteliga geschafft. Weil Kufstein gestern gegen Brixen mit 4:1 gewann und Wattens Feldkirch/L. (9:0) keine Chance ließ, platzierten sich die Pinguine noch unter den Top-Vier. Weil Brixen, Wattens und Hohenems (alle 40 Punkte) gleichauf sind, zählten die direkten Duelle aller drei Teams: Hohenems (7) bleibt dabei hinter Wattens (9) und Brixen (11) zurück.

Sky Alps Hockey League: Während in der Eliteliga gestern also die Entscheidung in Sachen Play-off fiel, steht der EC Kitzbühel in der Sky Alps Hockey League gehörig unter Druck. Schließlich braucht es im fast aussichtslosen Kampf um Platz eins in ihrer Qualifikationsgruppe in den restlichen sechs Spielen quasi durchwegs Siege. Der Anfang soll heute (20 Uhr, Sportpark Kitzbühel) gegen den KAC II gemacht werden. (t.w.)