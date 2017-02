Herr Jansrud – lieber Deutsch oder Englisch?

Kjetil Jansrud: Das ist mir egal. Wir können gerne Deutsch sprechen.

Wieso haben die Norweger eigentlich ein so gutes Verhältnis zur deutschen Sprache?

Jansrud: Wir lernen es einerseits in der Schule. Aber wenn ich Deutsch spreche, geht es mir auch um den Respekt gegenüber den Serviceleuten von Head (Jansruds Ski­marke, Anm.). Wir Norweger kommen in eine Ski-Industrie hinein, in der sehr viele Deutsch sprechen. Auch in den Medien. Da gehört es dazu, dass wir uns anpassen.

Ihr Teamkollege Aksel Lund Svindal hat sich in Tirol, in Mutters, niedergelassen. Sie sind noch in Oslo zuhause. War ein Umzug nach Österreich nie Thema?

Jansrud: Nein. Es ist schon einfacher, wenn du eine Wohnung in Innsbruck hast. Schon alleine des Reisens wegen. Aber so etwas muss man machen, wenn man jung ist. Bei mir war das mit den vielen Verletzungen nie ein Thema. Und wir haben nur wenige Tage frei, und an denen kann ich zu Aksel gehen.

Haben Sie da schon ein Gästezimmer?

Jansrud: Ja, aber ich habe noch keinen eigenen Schlüssel. Wenn ich Aksel frage, ob ich komme, sagt er, es ist kein Problem. Wir haben auch Weihnachten 2015 bei ihm in Mutters zusammen verbracht.

In Kitzbühel hatten Sie im Jänner die Chance, mit vier Super-G-Siegen in Folge zu Saisonbeginn den Rekord von Hermann Maier einzustellen. Was bedeuten Ihnen solche Rekorde?

Jansrud: Eigentlich nicht viel. Auf der einen Seite klingt es cool, auf der anderen Seite ist es aber nicht richtig. Hermann Maier hat 54 Weltcup-Siege. So eine Marke zu erreichen, ist eher ein Ziel.

Sie haben in dieser Saison vier Siege gefeiert, halten mit 31 Jahren bei 18 Siegen. Wie klingt da die Maier-Marke?

Jansrud: Jetzt ist das auf jeden Fall kein Thema (lacht). Als ich jung war, waren Norwegens Ski-Stars Lasse Kjus und Kjetil Andre Aamodt meine Idole. Jetzt habe ich gleich viele Siege wie Kjus, Aamodt hat 21. Das sind Bestmarken, die mich interessieren.

Wo sehen Sie sich im Vergleich zu Kjus und Aamodt, was die Popularität betrifft? Jansrud: Wir haben in Norwegen viel mehr Beachtung, als viele glauben. Die meisten Leute aus Mitteleuropa denken, wir haben alle nur Langlauf im Kopf. Aber wir bekommen sehr viel Aufmerksamkeit. Schon als ich jung war, war die Euphorie groß. Und Träume fangen dann an, wenn man ein Kind ist.

Der Traum von WM-Gold ging bisher nicht auf. Jetzt sind Sie einer der großen Favoriten für St. Moritz. Wie speziell ist diese WM für Sie?

Jansrud: Favorit war ich auch in Beaver Creek (WM-Ort 2015, Anm.). Da bin ich im Roten Trikot angetreten, habe davor die Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Das war eigentlich meine große Chance. Heuer ist es ähnlich. Ich habe viel gewonnen, habe auch Olympia-Silber. Aber ich will mehr. Und jetzt warten wichtige Wochen.

Auch für Ihren Landsmann Henrik Kristoffersen. Er fiel in dieser Saison öfters unangenehm auf, unter anderem mit einer Klage gegen den norwegischen Verband. Wie sehr stört Sie so eine Geschichte?

Jansrud: Es stört uns schon. Was die Sache schwierig macht: Henrik macht etwas, was keiner vor ihm gemacht hat. Kjus und Aamodt haben auch gestritten, aber das ist nie so weit gegangen, dass man Klage eingereicht hätte. Aber Henrik hat seine Entscheidung getroffen. Sein Fokus passt auf jeden Fall, das zeigen seine Leistungen.

Inwieweit schädigt das den Teamgeist?

Jansrud: Der bleibt gleich. Der kommt auch von Henrik. Er kann sagen, was er will. Das ist ein Teil von ihm. Solange er das Team im Vordergrund hält.

Die Norweger sind bekannt für ihre junge Teamführung mit Cheftrainer Christian Mitter, der erst 36 ist. Macht das die Zusammenarbeit einfacher?

Jansrud: Das Alter ist egal. Es kommt mehr auf die Typen an. Es kann schwierig werden, wenn einer 36 ist wie Mitter und mit Aksel Lund Svindal redet, der 34 ist und so viel gewonnen hat. Da brauchst du einen Typen, der so ruhig ist wie Aksel. Mit Mitter arbeiten wir sehr professionell zusammen. Und darum sind wir so stark. Bei uns ist es egal, ob man 32 Weltcup-Siege hat oder keinen. Es ist jeder gleich. Wenn man etwas hineinbringt, hart arbeitet, bekommt man auch Respekt zurück.

Mitter meinte auch: So viele Rennen kann Jansrud gar nicht gewinnen für den Gesamtweltcup-Sieg. Es gebe zu wenig Speed-Rennen.

Jansrud: Das war immer ein Problem. Das kommt von früher, da sind alle Athleten alle Rennen gefahren. Der Beste hat überall Punkte gewonnen. In den letzten zehn Jahren hat sich das verändert. Nächstes Jahr kommen neue Regeln für den Riesentorlauf. Dann könnte es sein, dass der Abstand im Gesamtweltcup geringer wird. Aber im Kalender können wir keine Rennen wegnehmen. Der muss so bleiben, wie er ist.

Hannes Reichelt will mehr Speed-Rennen vor Weihnachten.

Jansrud: Ich würde es ganz anders machen. Zwischen Weihnachten und Neujahr braucht es eine Art Vierschanzentournee. Mit Rennen, die man auch in der Nähe von Städten abhalten kann. So wie Parallel-Riesentorlauf und Riesentorlauf – und daraus eine Tour machen, wo man extra Preisgeld bekommt. Mir wäre es lieber, wenn man nach Weihnachten ein Speed-Rennen rausnimmt. Weil es zu dieser Zeit hart ist.

Wie viele WM-Medaillen sollen es nun in St. Moritz werden?

Jansrud: Mit einer Medaille bin ich zufrieden, mit zwei Medaillen sehr zufrieden – zwei goldene wären unglaublich.

Das Gespräch führte Roman Stelzl